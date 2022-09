5 mld zł wsparcia dostaną przedsiębiorstwa energochłonne. Jeszcze w tym roku

/ Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Przedsiębiorstwa energochłonne otrzymają rekompensaty za silny wzrost cen energii jeszcze w tym roku, łącznie rząd planuje przeznaczyć na ten cel ok. 5 mld zł - powiedział w radiu Wnet minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Firmy będą mogły liczyć na wsparcie od 2 do 25 mln euro.

"Wdrażamy plany, o których premier w szczegółach powie, być może nawet dzisiaj, być może w najbliższych dniach – to już jest bardzo mocno przygotowane, czyli pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych. Huty, produkcja szkła, ceramiki, papieru, nawozy - to są przedsiębiorstwa, które w swoich kosztach produkcji mają duże koszty energii i one bez dotowania nie są w stanie przetrwać" - powiedział Buda.

"One dostaną rekompensaty, ministerstwo rozwoju przygotowało cały program. Mamy około 5 mld zł i one w bardzo szybkim tempie, jeszcze w tym roku, otrzymają pomoc od 2 mln euro do nawet 25 mln euro. Mamy tymczasowe ramy wojenne, które dopuszczają pomoc publiczną, idziemy w rytm tych ram, więc nie powinno być problemu z notyfikacją ze strony KE. Tyle możemy zrobić, tyle mamy możliwości" - dodał.

Buda, zapytany skąd będą pochodzić środki na pomoc, powiedział: "To są środki, którymi dysponuje ministerstwo rozwoju, to są środki z ETSu - część odpisów z ETSu, 25 proc.". (PAP Biznes)

