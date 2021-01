5 milionów uczniów we Włoszech wraca do szkół w czwartek

Nauczyciele zostaną zaszczepieni z grupą pierwszej? Minister zabiera głos

Musimy czekać na szczepionkę, nie ma jej jeszcze aż tyle, by cała grupa pierwsza była zaszczepiona – powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Na pewno od szczepienia nie uzależniamy powrotu do szkół – wskazał.