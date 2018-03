5 marca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Wybory we Włoszech. Z exit polls wynika, że we Włoszech w wyborach parlamentarnych zwyciężyła koalicja centroprawicowa, a tuż za nią uplasował się antysystemowy Ruch 5 Gwiazd. Klęskę poniosła rządząca od pięciu lat lewica - według exit polls zdobyła nieco ponad 20 procent. Więcej…

Wielka Koalicja w Niemczech. 66,02 proc. głosujących w referendum członków partii niemieckich socjaldemokratów (SPD) opowiedziało się za nową koalicją z konserwatystami Angeli Merkel, usuwając ostatnią przeszkodę przed utworzeniem nowego rządu pięć miesięcy po wyborach parlamentarnych. Więcej…

Ze spółek i o spółkach

Alior – Przez 2,5 miesiąca żaden z członków zarządu nie podpisał kontraktu zmieniającego warunki zatrudnienia. Więcej na pb.pl

Alior – Nabywcy funduszy W Investments chcą, by bank odpowiedział za ich straty. 84 osoby walczą w pozwie o 34 mln zł. Więcej na pb.pl

PlayWay – Spółka podała informacje o najważniejszych planowanych premierach gier w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Więcej…

Orlen – Rada nadzorcza PKN Orlen ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska dwóch członków zarządu spółki - ds. operacyjnych oraz ds. handlowych. Zgłoszenia w obu postępowaniach można składać do 15 marca. Więcej...

Comarch – Portfel zamówień krakowskiej firmy jest wyraźnie wyższy. Chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Więcej na pb.pl

Fabryka Konstrukcji Drewnianych, Drewex – Fabryka Konstrukcji Drewnianych zawarła umowę kupna 100 proc. udziałów spółki Drewex z Mieszkowic za 500 tys. zł. Więcej...

GPW – Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW w lutym 2018 roku wyniosła 16,8 mld zł, czyli o 22,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Więcej...

PKO BP – Bank rusza z nową kampanią i nowym konceptem komunikacji marketingowej. Pierwszy spot reklamowy zrobił Tomek Bagiński. Więcej na pb.pl

Emperia – Sprzedaż towarów w sklepach Stokrotka, należących do giełdowej Emperii Holding, wzrosła rdr w lutym 2018 roku o ok. 11,5 proc. do 208 mln zł - podała Emperia w komunikacie. Więcej...

Cyfrowy Polsat – Cyfrowy Polsat wydłużył spłatę kredytów o łącznej wartości do 12,5 mld zł o około dwa lata, do września 2022 roku. Spółka podwyższyła również zapisany w umowie wskaźnik długu netto do zysku EBITDA do trzykrotności z 1,75 wcześniej. Więcej...

Polska: Spadki na giełdach. GetBack 20 proc. w dół

USA: Wojna handlowa? Wall Street: żaden problem

Kalendarium

NETIA - Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,77 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.

EGB - Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Getback S.A. i wykreśleniem spółki EGB Investments S.A. z rejestru przedsiębiorców.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.

Okres: luty. Poprzednia wartość: 58 pkt. Prognoza: 56,7 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla usług

Okres: luty. Poprzednia wartość: 59,9 pkt. Prognoza: 59,4 pkt.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się (godz.17.00) ustaleniem listy kandydatów na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kandydatów z listy 18 osób zgłoszonych do Sejmu wskazały kluby: PiS i Kukiz'15.

Sejmowa komisja obrony zajmie się (godz.18.00) w pierwszym czytaniu rządowym projektem ustawy degradacyjnej. Zaprezentuje ją minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Dziś w Berlinie dojdzie do spotkania polsko-niemieckiej grupy roboczej, która będzie się zastanawiać, jak poprawić współpracę w kontekście problemów zgłaszanych przez polskich obywateli wobec pracy niemieckich urzędów ds. młodzieży. W rozmowie z Polskim Radiem wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik stwierdził, że liczy na owocne rozmowy.

Historia

1933 – W wyborach parlamentarnych w Niemczech zwyciężyła NSDAP, zdobywając 44% głosów.

1946 – W przemówieniu w Fulton w stanie Missouri Winston Churchill po raz pierwszy użył określenia „żelazna kurtyna”, określającego linię podziału Europy na blok wschodni i zachodni.

1992 – Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezesem NBP.

2002 – Została zarejestrowana Platforma Obywatelska.

2013 – Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek dokonali pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik Broad Peak.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński