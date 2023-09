420 zł przelewem i 40 zł do Allegro od BNP Paribas Bank Polska za konto osobiste

Nowa promocja BNP Paribas Banku Polska to połączenie dwóch nagród – premii pieniężnej oraz bonów do Allegro. Już na początku listopada można mieć „odhaczone” wszystkie warunki i liczyć na pełną nagrodę.

Poszukiwacze premii za założenie konta mogą strzelać w ciemno, że BNP Paribas Bank Polska będzie na liście banków kuszących nowych klientów nagrodami. Bank aktywnie działa na tym polu i proponuje w ostatnim czasie stawki i nagrody o wartości zbliżającej się do 500 zł. Tym razem pula nagród jest warta 460 zł. Jakie obowiązują warunki i kiedy można liczyć na przekazanie nagród? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule.

Ile można zyskać na promocji?

W ofercie „Alle kody” można liczyć na następujące nagrody:

pierwsza nagroda – dwa e-kody Allegro po 20 zł każdy,

– dwa e-kody Allegro po 20 zł każdy, druga nagroda – 210 zł przelewem,

– 210 zł przelewem, trzecia nagroda – 210 zł przelewem.

Co musisz zrobić, aby otrzymać nagrody?

Status klienta: Każda promocja bankowa ma warunki wyjściowe. Zazwyczaj jest to bycie nowym klientem dla danego banku. W przypadku promocji od BNP Paribas Banku Polska tradycyjnie wystarczy niebycie posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie można być również na moment składania wniosku stroną umowy ramowej.

Dokonaj zgłoszenia w promocji i załóż konto: Decydując się na ofertę BNP Paribas Banku Polska, trzeba pamiętać o nieco innym niż w innych bankach procesie zakładania konta. Przed jego otwarciem trzeba wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny oraz podpisać wskazane przez bank oświadczenia. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w promocji od organizatora można otworzyć rachunek. Wniosek o konto wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej trzeba złożyć przez dedykowaną stronę internetową po kliknięciu w link otrzymany w potwierdzeniu. Można to zrobić do 1 października 2023 r. lub osiągnięcia liczby 3000 rejestracji. Samo zawarcie umowy następuje przez stronę internetową (weryfikacja tożsamości przez kuriera) lub przez aplikację mobilną banku (weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem wideoweryfikacji).

Kolejne warunki dodatkowe są już powiązane z konkretnymi nagrodami:

pierwsza nagroda – 2 kody do Allegro na łącznie 40 zł – wypełnienie warunków dotyczących otwarcia konta wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej (nie później niż do 1 października br.).

– 2 kody do Allegro na łącznie 40 zł – wypełnienie warunków dotyczących otwarcia konta wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej (nie później niż do 1 października br.). druga nagroda – 210 zł – spełnienie warunków pierwszej premii + zalogowanie się do aplikacji mobilnej min. trzy razy (w trzech różnych dniach) + wykonanie transakcji Blik na min. 200 zł + zlecenie min. jednego przelewu na kwotę min. 400 zł (od 1 do 31 października br.),

– 210 zł – spełnienie warunków pierwszej premii + zalogowanie się do aplikacji mobilnej min. trzy razy (w trzech różnych dniach) + wykonanie transakcji Blik na min. 200 zł + zlecenie min. jednego przelewu na kwotę min. 400 zł (od 1 do 31 października br.), trzecia nagroda – 210 zł – spełnienie warunków drugiej premii + zalogowanie się do aplikacji mobilnej min. trzy razy (w trzech różnych dniach) + wykonanie transakcji Blik na min. 200 zł + zlecenie min. jednego przelewu na kwotę min. 400 zł (od 1 do 30 listopada br.).

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Krótki terminarz można również przygotować dla dat wydania nagród przez bank. Są one następujące:

pierwsza nagroda – otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 25 października br., otrzymanie nagrody SMS-em do 31 października br.,

– otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 25 października br., otrzymanie nagrody SMS-em do 31 października br., druga nagroda – otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 20 listopada br., otrzymanie przelewu do 30 listopada br.,

– otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 20 listopada br., otrzymanie przelewu do 30 listopada br., trzecia nagroda – otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 22 grudnia br., otrzymanie przelewu do 31 grudnia br.,

W przypadku promocji BNP Paribas Banku Polska istotne jest podanie numeru konta przed wydaniem pierwszej premii, czyli drugiej nagrody. Trzeba to zrobić po otrzymaniu maila o przyznaniu nagrody, logując się na specjalną stronę internetową. Termin na wykonanie tego to 26 listopada 2023 r. Zapominalscy nie muszą się obawiać, że nagrody przepadną – bank wyznaczy czas przekazania nagród w innym terminie, jednak nie może być to później niż 29 września 2024 r.

Jakie są plusy i minusy promocji?

Promocja BNP Paribas Banku Polska może przypaść do gustu osobom, które polują na wysoką premię pieniężną – bank może dać zarobić do 420 zł przelewem, które można dowolnie spożytkować – np. przelać na konto oszczędnościowe. Do tej nagrody dokładane są dwa bony do Allegro na łączną wartość 40 zł.

BNP Paribas Bank Polska znany jest też z krótkiej karencji dla byłych klientów. Osoby, które były posiadaczami konta osobistego, już po 12 miesiącach przerwy, mogą skorzystać na premii bankowej.

Zachęcający może być również brak wymogu zapewnienia wpływów wynagrodzenia. Wystarczy wysłać środki ze swojego podstawowego rachunku potrzebne do spełnienia dodatkowych warunków.

Minusem może być nieco skomplikowany proces założenia konta oraz konieczność podania numeru konta do wypłaty premii w podanym terminie.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

W promocji „Alle kody” można wziąć udział tylko raz.

Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, opłata za najtańszą kartę debetową wynosi 7 zł miesięcznie, jednak można ją obniżyć do 2 zł pod warunkiem dokonania nią min. 3 transakcji bezgotówkowych. Klienci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie płacą za obsługę karty,

Regulamin promocji można znaleźć pod tym adresem.