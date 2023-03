420 zł premii za konto osobiste w Banku BNP Paribas dla nowych klientów

Bank BNP Paribas przyzwyczaił nas wielu atrakcyjnych promocji swojego flagowego Konta Otwartego na Ciebie. Tym razem w najnowszej ofercie nowy klient za założenie konta z kartą i spełnienie warunków aktywności w dwóch kolejnych miesiącach.

Stała 12-miesięczna karencja

Jak w przypadku zdecydowanej większości promocji bankowych również ta skierowana jest wyłącznie do nowych klientów. Od dłuższego czasu za nowego klienta Bank BNP Paribas uważa te osoby, które nie posiadały lub współposiadały konta osobistego w BNP Paribas od co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia przystąpienia do promocji.

40 zł za samo otwarcie konta i 380 zł za aktywne korzystanie z niego

1. 40 zł – aby zdobyć tę część premii na start, wystarczy najpóźniej do 16.06.2023 złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z kartą płatniczą wraz z wyrażonymi zgodami marketingowymi oraz do 30.06.2023 zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku i aktywować go (poprzez nadanie karcie numeru PIN);

2. 190 zł – w pierwszym miesiącu po otwarciu i aktywowaniu konta należy spełnić warunki aktywności polegające na:

wykonaniu transakcji BLIKIEM na łączną kwotę min. 200 zł

wykonaniu min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą do konta na dowolną kwotę

wykonaniu przelewów na łączną kwotę min. 500 zł

zapewnieniu wpływów na konto na łączną kwotę min. 200 zł

3. 190 zł – w drugim miesiącu po otwarciu i aktywowaniu konta należy spełnić warunki aktywności polegające na:

wykonaniu transakcji BLIKIEM na łączną kwotę min. 200 zł

wykonaniu min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą do konta na dowolną kwotę

wykonaniu przelewów na łączną kwotę min. 500 zł

zapewnieniu wpływów na konto na łączną kwotę min. 200 zł

Potwierdzenie danych do odebrania premii

Każda z 3 części premii wypłacona będzie do końca kolejnego miesiąca po miesiącu spełnienia wymaganych warunków. Przykładowo:

Otwieramy i aktywujemy konto w kwietniu -> premię 40 zł otrzymujemy do końca maja

Spełniamy warunki aktywności w pierwszym miesiącu -> premię 190 zł otrzymujemy do końca czerwca

Spełniamy warunki aktywności w drugim miesiącu -> premię 190 zł otrzymujemy do końca lipca

Każda wypłata premii poprzedzona będzie informacją wysłaną mailem do 22. dnia miesiąca. Przed odebraniem pierwszej części trzeba będzie jeszcze ponownie zalogować się na stronie promocji, aby potwierdzić swoje dane – mamy na to czas do 26. dnia miesiąca. Jest to charakterystyczne dla promocji Banku BNP Paribas zabezpieczenie w przypadku premii gotówkowej.

Bezwarunkowo darmowe konto

Konto Otwarte na Ciebie jest znane z tego, że jest bezwarunkowo darmowym kontem bankowym. Nie trzeba pamiętać o konieczności aktywnego korzystania z rachunku, aby uniknąć prowizji.

Aby skorzystać z promocji, wymagane jest jednak otwarcie konta wraz z kartą płatniczą (podstawowa karta to Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard), która darmowa już nie jest. Samo jej wydanie oczywiście jest darmowe, ale je posiadanie zostało wycenione na 7 zł lub 2 zł miesięcznie (dla osób do 26 roku życia jest bezwarunkowo darmowa).

Za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe tą kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych unikniemy całości opłaty. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł.

