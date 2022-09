Zostały dwa miesiące na złożenie wniosku o 400 zł na dziecko

fot. Tomasz Adamowicz / / FORUM

Rodzice dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy poszły do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdują się u dziennego opiekuna, mają dwa miesiące na złożenie wniosku o 400 zł dofinansowania. Przypominamy, jak złożyć świadczenie o dodatkowe pieniądze na dziecko.

Początek września to nie tylko start roku szkolnego dla uczniów. Po raz pierwszy do placówek oświatowych ruszyli także rodzice z młodszymi dziećmi. Opiekunowie mogą otrzymać 400 zł dofinansowania tzw. żłobkowego. Pieniądze są bezpośrednio przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność. Środki wpływają do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

400 zł na żłobek – kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o 400 zł dofinansowania można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeżeli rodzic, opiekun prawny lub osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem (np. rodzic zastępczy) złoży wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożono wniosek, podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o przyznanie dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej możliwości wysyłania dokumentu mają rodzice dziecka. Matka lub ojciec dziecka, posiadający numer PESEL pociechy, może złożyć wniosek przez portal [email protected] oraz bank, jeśli uruchomił taką usługę. Do tej grupy instytucji należy:

Alior Bank,

PKO Bank Polski,

Bank Pocztowy,

BNP Paribas,

BPS,

Credit Agricole Bank Polska,

Getin Noble Bank,

ING Bank Śląski,

mBank,

Millennium,

Nest Bank,

Bank Pekao,

Santander,

SGB-Bank,

SKOK Centrum,

SKOK Chmielewskiego,

SKOK Energia,

Krakowska SKOK,

SKOK Kwiatkowskiego,

SKOK im. Powstańców Śląskich,

SKOK Progres,

Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta,

SKOK Stefczyka,

SKOK Szopienice,

SKOK Unii Lubelskiej,

SKOK Wisła,

SKOK Ziemi Rybnickiej,

SKOK Śląsk,

SKOK Świdnik.

