400 zł do zdobycia za założenie konta w Santander Banku Polska

Nowi klienci Santander Banku Polska mogą skorzystać z promocji Konta Jakie Chcę – flagowego rachunku banku. Spełniając wszystkie warunki, można zdobyć 300 zł i bon Sodexo o wartości 100 zł. Bank zachęca do skorzystania również z innych elementów oferty, takich jak wyższe oprocentowanie na swoich produktach oszczędnościowych.

fot. MAXSHOT.PL / / Shutterstock

Wciąż można zarobić na otwarciu konta osobistego w Santander Banku Polska w ramach oferty specjalnej „Twoje konto z premią 300 zł – edycja III”. Bonus można dodatkowo powiększyć o eVoucher Sodexo o wartości 100 zł, który jest nagrodą kolejnej promocji banku - „100 zł z kontem – edycja III”. Do Konta Jakie Chcę można dodatkowo dobrać lokatę lub konto oszczędnościowe oprocentowane na odpowiednio 6,25 proc. i 7 proc. w skali roku.

Ile możesz zyskać na promocji?

Santander Bank Polska podzielił premię na kilka części:

pierwsza nagroda to premia pieniężna w wysokości 100 zł ,

to premia pieniężna w wysokości , druga nagroda to kolejna premia w wysokości 200 zł ,

to kolejna premia w wysokości , trzecia nagroda to eVoucher Sodexo o wartości 100 zł.

Otwórz Konto Jakie Chcę i skorzystaj z promocji »

Co musisz zrobić, aby zdobyć premię?

O bonus od banku trzeba się będzie trochę postarać. Przede wszystkim oferta jest zarezerwowana tylko dla nowych klientów Santander Banku Polska. Banki mają w tej kwestii odmienne podejście. W przypadku tej promocji ważne będą następujące daty:

1 grudnia 2021 r. – z promocji będą mogli skorzystać klienci, którzy od tego dnia nie byli posiadaczami, ani współposiadaczami konta osobistego w złotówkach. Jest to data, która powinna zainteresować tych, którzy chcą skorzystać z obu ofert specjalnych,

– z promocji będą mogli skorzystać klienci, którzy od tego dnia nie byli posiadaczami, ani współposiadaczami konta osobistego w złotówkach. Jest to data, która powinna zainteresować tych, którzy chcą skorzystać z obu ofert specjalnych, 1 kwietnia 2019 r. – data graniczna dla osób, które zakładały już konto osobiste w Santander Banku Polska w ramach innej akcji promocyjnej. Ponownie zarobić będą mogli ci, którzy otworzyli rachunek przed tym terminem.

Wniosek o rachunek trzeba złożyć przez internet lub infolinię do 31 stycznia 2023 r. Poza ostatnią opcją do wyboru jest strona internetowa banku lub aplikacja mobilna Santander Mobile. Do konta trzeba dobrać kartę debetową (będzie ona potrzebna przy spełnianiu warunków dodatkowych) i złożyć wniosek o usługi Santander online (dostęp do bankowości internetowej). W trakcie składania wniosku należy wyrazić zgody marketingowe.

Otwórz konto na stronie Banku »

Kolejny krok to dokonanie rejestracji w promocji dotyczącej eVouchera Sodexo. W trakcie rejestracji musisz również zaakceptować postanowienia regulaminu.

Masz również swobodę w wyborze metody zawarcia umowy. Można to zrobić u kuriera, który przywiezie umowę do podpisania, przez tzw. selfie w aplikacji mobilnej, u wideo doradcy banku lub za pomocą przelewu weryfikacyjnego. Trzeba to zrobić do 10 lutego 2023 r.

To są warunki wstępne, kolejne są już związane z konkretnymi bonusami:

pierwsza nagroda (100 zł przelewem): zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku i zapewnienie wpływu w wysokości min. 1000 zł do 28 lutego 2023 r.,

zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku i zapewnienie wpływu w wysokości min. 1000 zł druga nagroda (200 zł przelewem): zrealizowanie warunków pierwszej premii oraz wypełnienie w marcu, kwietniu i maju 2023 r . warunków dodatkowych, czyli zapewnienie min. 1000 zł łącznych wpływów, wykonanie co najmniej jednej płatności kartą debetową na kwotę minimum 10 zł oraz zalogowanie się do aplikacji mobilnej,

zrealizowanie warunków pierwszej premii oraz wypełnienie . warunków dodatkowych, czyli zapewnienie min. 1000 zł łącznych wpływów, wykonanie co najmniej jednej płatności kartą debetową na kwotę minimum 10 zł oraz zalogowanie się do aplikacji mobilnej, trzecia nagroda (eVoucher Sodexo 100 zł): wypełnienie warunku dodatkowego w lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu, którym jest dokonanie co najmniej 3 przelewów BLIK na numer telefonu przez aplikację mobilną banku.

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Liczący na nagrodę muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ bonusy są przekazywane stopniowo. Kalendarium wygląda następująco:

do 31 marca 2023 r. – wypłata pierwszej części premii (100 zł),

– wypłata pierwszej części premii (100 zł), do 30 czerwca 2023 r. – wypłata drugiej części premii (200 zł),

– wypłata drugiej części premii (200 zł), do 31 lipca 2023 r. – przekazanie w wiadomości SMS lub za pośrednictwem poczty w bankowości internetowej open eVouchera Sodexo.

W przypadku ostatniej nagrody warto wiedzieć, że liczba kodów jest ograniczona i wynosi 2000 sztuk.

Jaka jest oferta oszczędnościowa banku?

Posiadacze konta osobistego w Santander Banku Polska mogą skorzystać z najwyżej oprocentowanych produktów dostępnych w jego ofercie. Są to Lokata Mobilna i Konto Max Oszczędnościowe.

Lokata Mobilna jest depozytem na 4 miesiące ze stawką w wysokości 6,25 proc. w skali roku. Jak sama nazwa wskazuje jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej banku. Można na nią wpłacić 20 000 zł. Konto Max Oszczędnościowe to rachunek objęty aktualnie promocją na nowe środki. Oszczędności wpłacone na ten rachunek są objęte stawką w wysokości 7 proc. w skali roku do kwoty nieprzekraczającej 300 000 zł. Stawka promocyjna obowiązuje do 30 stycznia 2023 r. Z promocji można skorzystać do 10 stycznia 2023 r.

Przejdź na stronę promocji »

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Regulamin promocji „Twoje konto z premią 300 zł – edycja III” dostępny jest pod tym adresem,

Regulamin promocji „100 zł z kontem – edycja III” możesz znaleźć tutaj,

Podstawowe opłaty za konto : 6 zł za prowadzenie konta (brak opłaty dla klientów, którzy nie ukończyli 26 lat lub po zapewnieniu wpływu w wysokości min. 500 zł oraz wykonaniu jednej płatności kartą lub Blikiem), 8 zł za kartę debetową (klienci do 26. roku życia unikną opłaty po wykonaniu min. jednej płatności kartą lub Blikiem, pozostali musza dodatkowo zapewnić wpływ w wysokości min. 500 zł),

: 6 zł za prowadzenie konta (brak opłaty dla klientów, którzy nie ukończyli 26 lat lub po zapewnieniu wpływu w wysokości min. 500 zł oraz wykonaniu jednej płatności kartą lub Blikiem), 8 zł za kartę debetową (klienci do 26. roku życia unikną opłaty po wykonaniu min. jednej płatności kartą lub Blikiem, pozostali musza dodatkowo zapewnić wpływ w wysokości min. 500 zł), Posiadacze konta mogą korzystać z moneybacku za opłacanie rachunków w wysokości 1% wartości faktur. Maksymalny zwrot miesięczny to 25 zł, a roczny 300 zł.

Otwórz Konto Jakie Chcę i skorzystaj z promocji »