400 ton śmieci wróciło do Niemiec. Udana akcja GIOŚ

Zakończył się zwrot do Niemiec blisko 400 ton odpadów tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego, które znajdowały się na terenie gminy Grabów (woj. łódzkie) - poinformował we wtorek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Odpady do Polski trafiły w 2018 r.

GIOŚ wyjaśnił, że na przełomie października i listopada 2018 r. delegatura wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Skierniewicach przeprowadziła kontrolę na terenie działki należącej do gminnej spółdzielni w Grabowie. Kontrola działki, użytkowanej przez zewnętrznego najemcę, wykazała pryzmę nadpalonych odpadów o szerokości około 33 metrów, wysokości 2 metrów i długości około 60 metrów.

"Odpady stanowiły mieszankę m.in. tworzyw sztucznych, opon, plastiku, ziemi, elementów karoserii, zderzaków czy dywaników samochodowych. Odpady były gromadzone bez stosownego zezwolenia. Ponadto na wskazanych odpadach widoczne były opisy i nazwy w języku niemieckim, co wskazuje, że odpady zostały przywiezione z Niemiec" - wskazano.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dodał, że na mocy art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/ wystosowano pismo do niemieckiego urzędu Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH (SAA), w którym poproszono ów niemiecki urząd o usunięcie odpadów z działki w Grabowie i przetransportowanie ich z powrotem do Niemiec, do czego finalnie doszło.

Jak poinformowano, zwrot blisko 400 ton odpadów został w całości sfinansowany przez stronę niemiecką. (PAP)

