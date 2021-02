4 promocje kont osobistych i kart kredytowych z premią min. 300 zł. Prześwietlamy promocje

fot. Konektus Photo / Shutterstock

Obecnie co najmniej cztery banki na rynku mogą się pochwalić promocjami, które dadzą zarobić co najmniej 300 zł lub skorzystać z nagrody o takiej samej wartości. Większość ofert dla klientów indywidualnych z taką stawką dotyczy kont osobistych.

Zalogowanie się do bankowości mobilnej, dokonywanie płatności bezgotówkowych, zapewnienie wpływu na konto – to wachlarz najpopularniejszych wymogów stosowanych przez banki w promocjach dla nowych klientów. Tym razem w „Prześwietlamy promocje” wzięliśmy na warsztat cztery oferty, które dadzą zarobić min. 300 zł. Może i Ty znajdziesz coś dla siebie?

Najlepsi dają do 400 zł

Najlepsze promocje kont osobistych – luty 2021 r. Co do zdobycia? Bank i konto objęte promocją Do kiedy? Skorzystaj z promocji (kliknij link) 300 zł + 100 zł w punktach Mastercard Bezcenne Chwile Alior Bank Konto Jakże Osobiste do 28 lutego 2021 r. lub do momentu zamknięcia promocji przez bank „Z nami najlepiej – 6 edycja” i „Punkty powitalne dla Klientów Alior Banku przystępujących do Programu Mastercard Bezcenne Chwile (Priceless Specials) – edycja III 2021” 300 zł + 50 zł na goodie.pl Bank Millennium Konto 360°, Konto 360° Student do 1 marca 2021 r. „Konto 360°i 300 zł z plusem” i „Premia+ z Kontem 360° Junior” 350 zł w bonach do sieci sklepów Biedronka BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie do 10 marca 2021 r. lub do momentu zamknięcia promocji przez bank (3000 rejestracji) „Premia na zakupy” 300 zł w bonie do sieci sklepów Biedronka Citi Handlowy Karta kredytowa Citi Simplicity do 5 kwietnia 2021 r. „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citi Simplicity, zyskaj zwrot opłaty rocznej na korzystnych warunkach i otrzymaj voucher do Biedronki- edycja II” Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminów promocji

1. 400 zł od Alior Banku za założenie konta osobistego



Oferty Alior Banku opisywaliśmy już w poprzednim wydaniu „Prześwietlamy promocje”. Mimo kilkunastodniowej przerwy wciąż są one jednymi z najkorzystniejszych pod kątem wysokości nagrody propozycji na rynku. Promocja „Z nami najlepiej – 6 edycja” jest skierowana do nowych klientów, czyli w tym przypadku osób, które w ciągu 2 lat od momentu złożenia wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego, walutowego lub karty kibica.

Jeśli warunek dotyczący statusu klienta jest spełniony, można składać wniosek o konto. Bank narzuca metodę wnioskowania – formularz musi być wysłany przez internet. Do wyboru klienta natomiast pozostaje ścieżka – może to być bankowość internetowa, mobilna lub formularz dostępny na stronie internetowej banku.

Po założeniu konta pozostaje już tylko spełnianie warunków dodatkowych. O ich realizację należy dbać przez pełny rok. Zapewnienie wpływów (min. 1500 zł), wykonanie trzech transakcji kartą i zalogowanie się do aplikacji mobilnej pozwoli zarobić 10 zł. Takich premii jest do zgarnięcia 12, stąd mowa o pełnym roku mobilizacji. 15 zł miesięcznie (czyli 180 zł w skali roku) można zgarnąć, jeśli na koniec miesiąca klient będzie posiadał produkt kredytowy bez przeterminowanego zadłużenia, ale jest tutaj haczyk – wymagane jest spełnienie warunków pierwszej nagrody.

Druga promocja dla klientów Alior Banku to „Punkty powitalne dla Klientów Alior Banku przystępujących do Programu Mastercard Bezcenne Chwile (Priceless Specials) – edycja III 2021” organizowana przez wydawcę kart płatniczych Mastercard. Nagrodą jest 6800 punktów powitalnych o wartości 100 zł. Aby je zdobyć, należy zarejestrować kartę w programie Mastercard Bezcenne Chwile (Priceless Specials), dokonać pięć płatności bezgotówkowych kartą na kwotę nie mniejszą niż 10 zł łącznie w ciągu 30 dni od dołączenia do programu oraz wyrazić zgody marketingowe.

Promocja banku obowiązuje do 28 lutego 2021 r. lub zamknięcia jej przez bank. Oferta Mastercard obowiązuje do 25 marca 2021 r. lub wydania 3263 nagród.

Po więcej szczegółów na temat Konta Jakże Osobistego odsyłamy do tego artykułu.

Dokładne zasady promocji można sprawdzić w regulaminie oferty Alior Banku oraz promocji Mastercard.

2. 350 zł za konto dla siebie i dziecka w Banku Millennium

Niewiele niższe pieniądze można zgarnąć, wybierając Konto 360° lub Konto 360° Student i decydując się na wariant rachunku dla dziecka. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek w promocji „Konto 360° i 300 zł z plusem”, która jest zarezerwowana dla osób:

nieposiadających żadnego produktu banku,

niezarejestrowanych w procesie zakładania jakiegokolwiek produktu w banku,

które nigdy nie brały udziału w sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student.

Tyle tytułem wstępu. Jeśli chodzi o główną nagrodę tj. 200 zł premii pieniężnej, to klient ma do spełnienia kilka wymogów. Poza obligatoryjnym wyrażeniem zgód marketingowych świeżo upieczony posiadacz konta musi zadbać o zasilenie konta w wysokości min. 1000 zł oraz dokonanie co najmniej jednej płatności kartą lub Blikiem. Ten komplet czynności należy wykonać w marcu, kwietniu, maju i czerwcu. Warto wiedzieć, że w przypadku Konta 360° są to jednocześnie warunki zwalniające z opłaty za prowadzenie, obsługę karty i wypłatę z obcych bankomatów krajowych. 100 zł bonusu można otrzymać za złożenie za pośrednictwem Banku Millennium wniosku o świadczenie w programie „Rodzina 500+”.

Promocja „Premia+ z Kontem 360° Junior” to oferta, która pozwoli na zwiększenie zysku. Nagrodą jest karta podarunkowa w wysokości 50 zł udostępniona w aplikacji Goodie. Jej otrzymanie będzie możliwe pod warunkiem założenia Konta 360° Junior, wyrażenia zgód marketingowych, złożenia wniosku o świadczenie w programie „Rodzina 500+” oraz – w sytuacji, kiedy dziecko przekroczyło już 13. rok życia – dokonanie płatności kartą do konta lub Blikiem.

Obie promocje obowiązują do 1 marca 2021 r. z tym, że w przypadku oferty Konta 360° Junior możliwe jest zamknięcie jej przed czasem ze względu na ograniczoną liczbę kont objętych promocją (10 000).

Więcej informacji na temat rachunków można znaleźć tutaj i tutaj.

Promocje punkt po punkcie są opisane w regulaminach „Konto 360° i 300 zł z plusem” i oferty „Premia+ z Kontem 360° Junior”.

3. 350 zł na zakupy za konto w BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska należy do instytucji, które stale walczą o nowego klienta promocjami kont osobistych. Najnowsza z nich - "Premia za zakupy” – daje możliwość otrzymania 350 zł w trzech bonach do sieci sklepów Biedronka za założenie Konta Otwartego na Ciebie z kartą debetową. Status klienta, który jest przepustką do wzięcia udziału w promocji, jest weryfikowany na podstawie liczby miesięcy, które minęły od rozwiązania z bankiem umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy- musi ich być 12 i obejmuje to również współposiadaczy rachunków.

Po wysłaniu formularza z wnioskiem o konto, podpisaniu oświadczeń, zawarciu umowy i nadaniu kodu PIN do karty klient może przystąpić do najważniejszego – spełniania warunków dodatkowych. Bon w wysokości 50 zł wpadnie za zrealizowanie w marcu przelewu za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej, bon o wartości 150 zł będzie przysługiwał za kolejny taki przelew, wykonanie min. 4 transakcji Blik i otrzymanie wpływów w wysokości min. 1000 zł. Te warunki należy spełnić w kwietniu. Ostatni bon, również o wartości 150 zł, będzie można otrzymać za spełnienie w maju tych samych wymogów co w kwietniu. Aby walczyć o drugą nagrodę, trzeba otrzymać pierwszy bon. To samo dotyczy ostatniego bonu – bank sprawdzi, czy spełniliśmy wszystkie warunki promocji – w tym te dotyczące poprzedniej puli nagród.

Promocja BNP Paribas Bank Polska obowiązuje do 10 marca 2021 r. lub dokonania rejestracji przez 3000 klientów.

Informacje o cenniku i usługach Konta Otwartego na Ciebie można przeczytać w tym artykule.

Regulamin promocji dostępny jest pod tym adresem.

4. 300 zł w bonie do Biedronki od Citi Handlowego za kartę kredytową

Podobnie jak BNP Paribas Bank Polska, tak samo Citi Handlowy nieustannie staje w szranki o nowych klientów choć w jego przypadku częściej są to promocje kart kredytowych niż kont osobistych. Oferta tego typu jest obecnie opatrzona ciekawą nagrodą – bonem o wartości 300 zł do sieci sklepów Biedronka. Aby skorzystać z oferty Citi Simplicity i na tym zyskać konieczne jest – tutaj brak niespodzianek – posiadanie statusu nowego klienta. Takim dysponują osoby, które nie miały od 1 stycznia 2019 r. głównej karty kredytowej w Citi Handlowym. Dodatkową nagrodą są zwroty za miesięczne części opłaty za wydanie i obsługę zarówno karty głównej, jak i dodatkowej.

Warunki? Oprócz złożenia wniosku, zawarcia umowy, dostarczenia dokumentu dochodowego są to zalogowanie się choć raz do aplikacji mobilnej banku w podanym czasie, wykonanie w choć jednym z kolejnych 12 miesięcy płatności kartą kredytową na kwotę łączną 300 zł (dotyczy nagród obejmujących zwolnienia z opłat) oraz dokonanie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym założono kartę płatności na kwotę łączną w wysokości 1000 zł (dotyczy bonu o wartości 300 zł).

Promocja obowiązuje do 5 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje na temat karty Citi Simplicity są dostępne tutaj.

Po szczegółowe informacje na temat tej promocji warto zerknąć do regulaminu.

