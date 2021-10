4 mld zł. To nasz tegoroczny dług wobec… pszczół

/ Informacja prasowa

7,6 tys. zł - o tyle co minutę wzrasta dług, który spłacać powinien każdy z nas. Do końca roku złoży się on na sumę ok. 4 mld zł [1]. Taką kwotę, za którą można by kupić 4 tys. mieszkań w warszawskim Śródmieściu, będziemy winni… pszczołom.

Na wartość pracy zapylaczy zwraca uwagę niestandardowy mural, który właśnie pojawił się w stolicy. Umieszczony na nim licznik co sekundę aktualizuje informacje o tym, ile pieniędzy jesteśmy już w tym roku winni tym pożytecznym owadom.

„W ten symboliczny sposób podkreślamy wartość pracy pszczół, którą można przeliczyć na konkretną sumę. W dodatku szybko rosnącą, bo o ponad 7,6 tys. zł na minutę. Mamy nadzieję, że widząc taką kalkulację, wszyscy jeszcze silniej uświadomimy sobie to, jak wielką szkodą byłoby wyginięcie tych owadów, a tym samym - jak ważne jest, by temu zapobiegać i dbać o zapylacze” – mówi Rafał Mosionek ze start-upu ubezpieczeniowego Beesafe, odpowiedzialnego za powstanie muralu.

Do stworzenia muralu została wykorzystana farba fotokatalityczna, która ma właściwości antysmogowe. Dzięki temu zanieczyszczenia i toksyny, w tym np. składniki spalin samochodowych, które stykają się z pomalowaną nią powierzchnią, są przez nią wychwytywane i rozkładane na produkty neutralne dla środowiska.

Dzieło to jest elementem szerszej kampanii firmy ubezpieczeniowej Beesafe, która w ten nietypowy sposób rozpoczęła kampanię edukacyjną dot. dzikich zapylaczy pod hasłem „Świat bez pszczół to szkoda całkowita”. W jej ramach wraz z organizacjami działającymi na rzecz pszczół i bioróżnorodności - Klubem Gaja, Bractwem Bartnym i fundacjami Łąka oraz Kochajmy Pszczoły - ubezpieczyciel planuje m.in. zajęcia dla przedszkolaków, wsparcie powstawania muzeum bartnictwa, tworzenie filmików z ekspertami, którzy obalą mity dot. pszczół, a także organizację warsztatów z tworzenia „moteli” dla tych owadów i łąk, które zapewnią im pożywienie.

Mural będzie eksponowany na ścianie budynku przy ul. Jana Zamoyskiego 37 w Warszawie do końca listopada 2021 r.

