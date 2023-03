„4 mkw. za 3500 euro miesięcznie". Protest włoskiej artystki przeciw absurdalnie wysokim cenom wynajmu

Nie zapłacili za obiad i uciekli z restauracji. Wpadli, bo zostawili na stole telefon Uciekli z restauracji nie płacąc rachunku, ale wpadli, bo w popłochu zostawili na stole telefon komórkowy o wartości tysiąca euro - to zdarzenie miało miejsce w Livorno we Włoszech. Gdy właściciel aparatu zadzwonił na swój numer, by dowiedzieć się, gdzie go zgubił, usłyszał w telefonie restauratora: "W lokalu, gdzie zjedliście bez płacenia".