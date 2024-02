4-dniowy tydzień pracy w urzędach? Premier Francji zachęca i zapowiada podwyżki

Braki kadrowe w szkołach? Tak posłowie chcą zachęcić nauczycieli do dłuższej pracy w zawodzie Interpelacja poselska wskazuje na potrzebę wpisania do katalogu nagród jubileuszowych dla nauczycieli nagrody za 45-letni staż pracy - informuje Prawo.pl. Jak podaje serwis, według wnioskodawców byłoby to dla pracowników oświaty zachętą do dłuższego czasu aktywności zawodowej.