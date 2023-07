4-dniowy tydzień pracy zdaje egzamin? Wyniki nowych badań zaskakują

Temat 4-dniowego tygodnia pracy wciąż jest całkiem popularny. Wiele firm zlokalizowanych na całym świecie zastanawia się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Z tego względu ciągle prowadzone są różne eksperymenty, które mają za zadanie wypróbować ten system w praktyce, aby dowiedzieć się więcej o jego wpływie na pracowników i ich efektywność.

Badanie przeprowadzone przez 4 Day Week Global jest na swój sposób wyjątkowe, ponieważ ujęte w nim firmy były monitorowane przez dość długi okres, ponieważ aż przez 12 miesięcy.

Próba wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy miała miejsce łącznie w 41 firmach ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorstwa reprezentowały różne branże, ale najczęściej w raporcie wymieniano marketing, IT oraz organizacje non-profit.

Jakie były wyniki po 12 miesiącach?

Najważniejszą zmianą było skrócenie czasu pracy do niecałych 33 godzin. Ludzie pracowali wydajniej i mniej się rozpraszali. Samoocena zdrowia fizycznego i psychicznego u zatrudnionych się poprawiła.

Badano również poziom wypalenia zawodowego. Po 6 miesiącach od wprowadzenia projektu to uczucie zmalało, w dłuższej perspektywie doszło do pewnego wzrostu, ale malejący trend się utrzymał. Pracownikom łatwiej też było łączyć życie zawodowe z prywatnym. Łączna ocena eksperymentu wśród pracowników to 9 na 10.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ten system sprawdza się w każdej firmie. W tym eksperymencie największy odsetek stanowiły małe lub średnie przedsiębiorstwa. W badaniu wzięły udział tylko 3 firmy, które zatrudniają więcej niż 100 osób.

Jeśli chodzi o wady tego rozwiązania, to dosyć często można przeczytać, że nie każda branża mogłaby takie rozwiązanie wprowadzić, dodatkowo pracownicy znajdują się czasem pod większą presją z powodu przymusu wykonania wszystkich obowiązków w 4 dni.

