4 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Włochy - Kanclerz Niemiec Angela Merkel wykluczyła możliwość umorzenia długu Włoch, podkreślając, że zasada solidarności między państwami strefy euro nie powinna prowadzić do tworzenia "unii zadłużenia". Czytaj więcej>>

Bliski Wschód - Król Arabii Saudyjskiej Salman zagroził, że podejmie działania militarne, jeśli Katar zainstaluje rosyjski rakietowy system obrony powietrznej S-400 - poinformował w sobotę francuski dziennik "Le Monde". Król napisał w tej sprawie list do prezydenta Francji. Czytaj więcej>>

CPK - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym - poinformowała w sobotę Kancelaria Prezydenta. Nowe lotnisko ma docelowo obsługiwać nawet 100 mln pasażerów rocznie i być gotowe w 2027 r. Czytaj więcej>>

Ze spółek i o spółkach

Dywidendy - Stopa dywidendy z portfela blue chipów jest najniższa od ponad dekady. I nic nie wskazuje na to, by rychło się to zmieniło. Więcej w pb.pl>>

GetBack - Model biznesowy windykatora opierał się na ciągłym napływie kapitału. Nie był on wykorzystywany wyłącznie do zakupu portfeli długów. Więcej w pb.pl>>

PlayWay - PlayWay sprzedał przez pierwsze 72 godziny od premiery na platformie Steam ponad 34 tys. sztuk gry "Agony" - poinformowała spółka w komunikacie.

CCC - CCC uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej prowadzenie salonów detalicznej sprzedaży obuwia oznaczonych logo CCC za 68,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Banki - Na koniec 2017 r. największe banki w Polsce miały w portfelach niemal 2,1 mln kredytów hipotecznych. W przypadku 135 tys. kontraktów bieżąca wartość zadłużenia jest wyższa niż wartość zabezpieczającej dług nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim kredytów opartych na frankach szwajcarskich, ale podobny problem ma ponad 30 tys. kredytobiorców złotowych. Czytaj więcej>>

7Levels - Akcje 7Levels, krakowskiego producenta gier na konsolę Nintedo Switch, zadebiutują na rynku NewConnect we wtorek, 5 czerwca - poinformowała GPW w komunikacie.

AmRest - AmRest sfinalizował ramową umowę franczyzową z Pizza Hut Europe, która zakłada uzyskanie przez AmRest praw master-franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut w Rosji, Azerbejdżanie i Armenii - podała giełdowa spółka w komunikacie. AmRest chce otworzyć na rynku rosyjskim ponad 200 restauracji Pizza Hut w ciągu 5 lat.

LuxMed/SwissMed PMS - Lux Med ogłosił przymusowy wykup 508.968 akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, stanowiących 6,88 proc. ogólnej liczby głosów na WZ, po 2,59 zł za papier - wynika z ogłoszenia w prasie.

Mabion - Mabion złożył wniosek w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MAA) leku o roboczej nazwie MabionCD20 - poinformowała spółka w komunikacie.

Bloober - Bloober Team dokonał odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów na kwotę 3,3 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym - poinformowała spółka w komunikacie.

Ekobox - Akcjonariusze spółki Ekobox zdecydowali, że wypłaci ona prawie 2,65 mln zł dywidendy, co daje 0,06 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

09:00 Turcja, Inflacja CPI

10:30 Strefa Euro, Indeks Sentix

16:00 USA, Zamówienia w przemyśle

COPERNIC - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.

UNIMOT - Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.

ERBUD - Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.

AITON - Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

POLICE - ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

COMPERIA - Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.

ARCHICOM - Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.

W Polsce i na świecie

Trener Adam Nawałka poda nazwiska 23 piłkarzy, którzy wyjadą na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej do Rosji. W Arłamowie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski; w Bieszczadach trenuje 32 zawodników - z tego grona selekcjoner wybierze kadrę na mundial. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji rozpoczynają się 14 czerwca, finał jest zaplanowany na 15 lipca. Polska w fazie grupowej zagra z Senegalem, Kolumbią i Japonią.

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje z unijnymi krajami w sprawie działań odwetowych za amerykańskie cła na stal i aluminium ze Wspólnoty. Ta sprawa ma być także jednym z tematów szczytu G7 pod koniec tygodnia w Kanadzie. Komisja Europejska przygotowała listę amerykańskich produktów, które zostaną obłożone karnymi cłami, by zrekompensować straty po wprowadzeniu taryf przez USA. Wkrótce listę mają zatwierdzić unijne kraje. Są na niej między innymi motocykle, dżinsy, burbon i masło orzechowe.

Papież Franciszek przyjmie dziś na audiencji w Pałacu Apostolskim premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie to ich pierwsze oficjalne spotkanie. Audiencja rozpocznie się o 10.00. Mateuszowi Morawieckiemu będą towarzyszyć małżonka i dzieci. Organizatorem spotkania ze strony polskiej jest ambasador Rzeczpospolitej przy Watykanie Janusz Kotański, który mówi, że wizyta szefa polskiego rządu była przygotowywana od pewnego czasu. "Udało się ją zorganizować dlatego, że to jest szczególny rok dla Polaków, 100-lecie odzyskania niepodległości." - mówi ambasador. Po audiencji premier Morawiecki spotka się z watykańskim sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem. Potem wraz z całą polską delegacją złoży wieniec i będzie się modlił przy grobie św. Jana Pawła II.

W Warszawie pierwszy z dwóch dni posiedzenia Zgromadzenia Politycznego Europejskiej Partii Ludowej (EPP, która stowarzysza PO i PSL). Zaplanowano konferencję prasową przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Josepha Daula i wiceprzewodniczącego EPL Rafała Trzaskowskiego.

Historia

1764 – Sejm konwokacyjny powołał Komisję Skarbową Koronną.

1912 – Massachusetts jako pierwszy stan amerykański wprowadziło płacę minimalną.

1920 – Na mocy postanowień Traktatu z Trianon Węgry utraciły 71% terytorium i 63% populacji.

1926 – Ignacy Mościcki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP.

1955 – Powołano Instytut Badań Jądrowych.

1963 – Prezydent USA John F. Kennedy wydał rozporządzenie przywracające parytet kruszcu i prawo emisji pieniądza dla rządu amerykańskiego

1989 – Odbyła się I tura pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu, zakończonych miażdżącym zwycięstwem obozu „Solidarności”, który zdobył 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów poselskich przypadających kandydatom bezpartyjnym.

1992 – Sejm RP odwołał w nocy z 4 na 5 czerwca mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego (tzw. noc teczek).

Informacje zebrał: Adam Torchała