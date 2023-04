37. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Minister środowiska: Ze strachem wspominamy rosyjską okupację Czarnobyla

Ze strachem wspominamy rosyjską okupację Czarnobyla. Pokojowy atom w rękach ludzi, którzy nie umieją się z nim obchodzić, jest śmiertelnym niebezpieczeństwem – oświadczył w środę, w 37. rocznicę katastrofy czarnobylskiej elektrowni atomowej, minister środowiska Ukrainy Rusłan Striłec.

W tym dniu przed siedzibą elektrowni w Czarnobylu zgromadzili się jej pracownicy oraz zaproszeni na uroczystości rocznicowe nieliczni dziennikarze, w tym PAP. Strefa wokół elektrowni, która przed otwartą fazą wojny Rosji przeciw Ukrainie otwarta była dla turystów, jest dziś zamkniętym i ściśle kontrolowanym terenem wojskowym. Rosjanie okupowali elektrownię od 24 lutego do 31 marca 2022 r.

„Pokojowy atom w rękach ludzi, którzy nie umieją się z nim obchodzić, jest śmiertelnie niebezpieczny” – mówił Striłec, wręczając dyplomy i odznaczenia pracownikom siłowni, którzy w czasie okupacji pozostawali na stanowiskach, kontrolując działanie znajdujących się tu obiektów.

37 years ago, the Chornobyl NPP accident left a huge scar on the whole world. It’s been more than a year since the liberation of the plant from the invader. We must do everything to prevent the terrorist state from using nuclear power facilities to blackmail 🇺🇦 and the world. pic.twitter.com/q1QNDniXg4