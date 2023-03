365 proc. odsetek rocznie za zwłokę w spłacie. Prokuratura chce uchylenia nakazów zapłaty

Szturm na Kapitol. Trump może zostać pozwany przez rannych kongresmenów i policjantów

Resort sprawiedliwości USA wydał w czwartek opinię, że były prezydent Donald Trump może zostać pozwany przez kongresmenów i policjantów rannych w czasie szturmy na Kapitol; nie chroni go przywilej władzy wykonawczej, ponieważ "wzywanie do przemocy nie należy do oficjalnych obowiązków prezydenta".