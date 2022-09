36-latka zmarła przez błąd pielęgniarki w Poznaniu. Rodzina domaga się 1,8 mln zł odszkodowania

Niedzielski zapowiada zmiany w POZ. Mają skrócić kolejki do lekarzy specjalistów

Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej, obejmujące m.in. rozszerzenie pakietu badań, na które mogą kierować lekarze rodzinni przyczyni się do skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów – stwierdził we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.