350 zł w bonach od PKO BP za konto osobiste. Prześwietlamy promocję

/ Bankier.pl

PKO Bank Polski przygotował promocję, która w szczególności przypasuje rodzicom z dziećmi. Za założenie PKO Konta za Zero i skorzystanie z oferty dla młodszych klientów można zgarnąć nagrodę o wartości 350 zł. Bank podzielił bony na dwie pule, co oznacza, że na część nagrody mogą liczyć również ci, którzy założą konto tylko dla siebie.

PKO Bank Polski nie należy do banków, w których zainteresowany rachunkiem może założyć konto w dowolnym czasie, a jakaś promocja „zawsze się znajdzie”. Wręcz przeciwnie – planujący założenie PKO Konta za Zero i polujący na nagrodę mogą korzystać z niewielu okazji.

Taką okazją jest właśnie promocja „Sprawdza się w działaniu”, w której można zdobyć nagrodę o wartości 350 zł w bonach do Allegro.

Warunki promocji i kalendarium

Zasady obowiązujące w promocji PKO Banku Polskiego wyczerpująco opisuje regulamin oferty. Poniżej przygotowaliśmy jednak poręczny skrót z najważniejszymi informacjami. Tabela przedstawia terminy i warunki, o których nie mogą zapomnieć uczestnicy promocji.

Regulamin promocji „Sprawdza się w działaniu” Data / Termin Szczegóły do 27 czerwca 2021 r. zawarcie umowy o PKO Konto za Zero wraz z kartą debetową,

wyrażenie zgód marketingowych,

przystąpienie do promocji (dokonanie rejestracji),

określenie o jakie nagrody klient chce się ubiegać Dotyczy nagrody głównej zawarcie umowy o PKO Konto Dziecka lub PKO Konto Pierwsze wraz z kartą debetową Dotyczy nagrody dodatkowej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostało założone konto dokonanie min. 5 transakcji kartą lub Blikiem Dotyczy nagrody głównej I etap (kod o wartości 50 zł) – wysyłka do 20 dnia kolejnego miesiąca w drugim i trzecim miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostało założone konto dokonanie min. 5 transakcji kartą lub Blikiem Dotyczy nagrody głównej II etap (kod o wartości 100 zł) – wysyłka do 20 dnia kolejnego miesiąca w każdym kolejnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostało założone konto dla dziecka (przez dwa miesiące) dokonanie min. 2 transakcji bezgotówkowych kartą do konta dla dziecka Dotyczy nagrody dodatkowej (kod o wartości 100 zł) – wysyłka do 20 dnia kolejnego miesiąca Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulaminu promocji

Pierwszy warunek do odhaczenia to posiadanie statusu nowego klienta. Po złożeniu wniosku bank sprawdzi, czy zainteresowany promocją nie posiadał lub współposiadał konta między 1 stycznia 2020 r. a 12 maja 2021 r. Ograniczenie dotyczy wyłącznie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i co ciekawe, nie obejmuje kont Inteligo, które w poprzednich ofertach specjalnych często były wliczane do karencji. Taki sam okres i warunki wyłączenia dotyczą przyszłych użytkowników PKO Konta Dziecka lub PKO Konta Pierwszego.

Po spełnieniu wymogu dotyczącego statusu klienta, zadaniem uczestnika promocji będzie otwarcie konta i spełnienie wymogu dotyczącego płatności bezgotówkowych. Bank podzielił nagrodę główną na dwie części – za pierwszy miesiąc realizacji wspomnianych kryteriów klient dostanie bon do Allegro o wartości 50 zł, za powtórkę w kolejnych dwóch miesiącach kolejny bon, tym razem na 100 zł. Pozostała nagroda przysługuje za otwarcie konta dziecku. Klient może się ubiegać o dwie nagrody dodatkowe (2 x 100 zł), co w sumie daje możliwość zgarnięcia łącznie bonów o wartości 350 zł.

Liczba nagród jest ograniczona. Bank przewiduje przekazanie klientom do 5000 sztuk nagrody głównej i 2000 sztuk nagrody dodatkowej. Kolejność wydawania nagród jest uzależniona jest kolejności spełniania przez klientów warunków promocji. Bank nie wyklucza, że zwiększy pulę nagród. Odebranie nagrody będzie możliwe po uprzednim zalogowaniu się do bankowości internetowej. Jeszcze jedna ważna informacja – kody są ważne do 31 grudnia 2021 r. Więcej szczegółów na temat nagrody jest dostępnych w regulaminie.

Co jeszcze warto wiedzieć o PKO Koncie za Zero?

PKO Konto za Zero to rachunek, który można znaleźć w ofercie banku od dawna. To flagowy ROR, po który sięgają zwykle klienci, którzy ukończyli 26 lat lub – jak w tym przypadku – zainteresowani promocją bankową obejmującą właśnie ten rachunek. Cennik z podstawowymi opłatami dotyczącymi tego rachunku wygląda następująco:

prowadzenie konta – 0 zł,

obsługa karty – 0 zł pod warunkiem wykonania 5 transakcji kartą lub Blikiem, w przeciwnym razie 10 zł,

przelewy internetowe (zwykłe) – 0 zł

bankomaty krajowe – 0 zł bankomaty PKO BP, 10 zł pozostałe bankomaty,

cashback – 2 zł.

Więcej informacji o rachunku można znaleźć w artykule „PKO Konto za Zero w PKO BP – warunki prowadzenia rachunku”.

Czy skorzystanie z promocji się opłaca?

Wartość nagrody, tj. 350 zł w bonach jest zachęcająca choć dla niektórych z kolei zniechęcająca może być jej forma – bon do określonego serwisu aukcyjnego. Warto jednak podkreślić, że o zdobycie nagrody głównej wyjątkowo łatwo – wystarczy przez trzy miesiące pilnować dokonywania płatności bezgotówkowych kartą – uważny czytelnik zauważy, że warunek otrzymania nagrody pokrywa się z warunkiem zwalniającym z opłaty za jej obsługę. Na nagrodę nie trzeba także długo czekać – warunki spełnia się przez maksymalnie kwartał.

Do plusów można również zaliczyć dość liberalne podejście banku do karencji – okres „bezczynności” byłego klienta banku nie wynosi nawet 1,5 roku. Co więcej, na ofercie mogą zarobić korzystający z innych produktów banku, ponieważ wykluczenie dotyczy wyłącznie kont osobistych PKO Banku Polskiego.

Największą trudność może sprawić warunek dotyczący nagród dodatkowych. Aby cieszyć się kolejnymi bonami o wartości 200 zł, trzeba założyć kolejne dwa konta osobiste tym razem dla dziecka lub nastolatka.

Zapisz się na newsletter "Prześwietlamy promocje"