350 funtów miesięcznie dla Brytyjczyków goszczących uchodźców z Ukrainy

Brytyjczycy, którzy przyjmą do domów ukraińskich uchodźców na minimum sześć miesięcy, będą otrzymywać 350 funtów miesięcznie - ogłosił w niedzielę Michael Gove, minister ds. wyrównywania szans, budownictwa i społeczności lokalnych.

Program "Domy dla Uchodźców" jest ukierunkowany na Ukraińców, którzy nie mają żadnych powiązań rodzinnych z Wielkiej Brytanii. Już od kilku dni wnioski wizowe mogą składać ci, którzy mają w tym kraju krewnych. Gove w rozmowie ze stacją Sky News poinformował, że do tej pory przyznano ponad 3000 wiz. Jak zapowiedział, od poniedziałku osoby chętne do przyjęcia Ukraińców mogą rejestrować oferty, a od piątku będą do nich dopasowywane osoby. Spodziewa się on, że w ciągu tygodnia pierwsze osoby przyjadą w ten sposób do Wielkiej Brytanii.

Gove wyraził opinię, że do Wielkiej Brytanii przyjdą "dziesiątki tysięcy" Ukraińców. Powiedział też, że wszystkie władze lokalne dostaną po 10 tys. funtów na osobę, co umożliwi włączenie ukraińskich uchodźców w system edukacji czy ochrony zdrowia. Wszyscy ukraińscy uchodźcy będą mogli pozostać w Wielkiej Brytanii do trzech lat i w tym czasie będą mieli prawo do pracy i świadczeń.

Z kolei w rozmowie z BBC News potwierdził, że rząd bada możliwość zakwaterowania uchodźców w nieruchomościach, które zostaną zarekwirowane rosyjskim oligarchom. "Chcę przeanalizować możliwość wykorzystania domów i nieruchomości osób objętych sankcjami - tak długo, jak długo są one objęte sankcjami - do celów humanitarnych i innych. Jest dość wysoka poprzeczka prawna i nie mówimy tu o konfiskacie na stałe. Ale mówimy: +Jesteś objęty sankcjami, popierasz Putina, ten dom jest tutaj, nie masz prawa go używać ani czerpać z niego zysków... Jeśli możemy go wykorzystać, aby pomóc innym, zróbmy to+" - wyjaśnił minister. (PAP)

