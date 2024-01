35 tys. zł za mieszkanie w centrum Gdyni. Taka "promocja" tylko dla dyrektora Obajtka

By kupić mieszkanie od Lasów Państwowych warte 700 tys. z 95-procentową zniżką, trzeba być dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i mieć za brata prezesa Daniela Obajtka. Transakcję przerwała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, komentując, że "nie będzie mieszkania plus".

fot. Michal Luczak / / FORUM

Zabytkowa pruska leśniczówka przy ul. Morskiej w Gdyni, a w niej trzypokojowe mieszkanie, na które miał chrapkę dyrektor Bartłomiej Obajtek, brat prezesa Orlenu. Nic dziwnego. Budynek położony jest w wśród zieleni na tyłach parku miejskiego. By skorzystać z uroków plaży miejskiej, wystarczy kwadrans jazdy samochodem. Niedawno obiekt przeszedł też remont. Wartość księgową mieszkania Lasy Państwowe wyceniły na 71,7 tys. zł przy nakładach inwestycyjnych za 123,7 tys. zł i remontach za 27,7 tys. zł (wynika z doniesień "Gazety Wyborczej"), ale jego wartość rynkową eksperci Onetu oszacowali na 700 tys. zł.

Bartłomiej Obajtek od ponad 19 lat jest pracownikiem Lasów Państwowych. Na dyrektora oddziału w Gdańsku awansował w 2018 roku. W połowie grudnia Radio ZET dotarło do dokumentu skierowanego przez członków Związków Leśników Polskich do dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy, który jest związany z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry z informacją, jakoby Bartłomiej Obajtek był zainteresowany zakupem mieszkania w willi z 95 proc. bonifikatą, która przysługuje pracownikom. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawo pierwokupu przypada zajmującemu mieszkanie. Sam zainteresowany zaprzeczał tym doniesieniom medialnym, ale nawet gdyby była to tylko zasłona dymna, to do zakupu nie dojdzie.

Willa, w której mieści się trzypokojowe mieszkanie zajmowane przez dyrektora Obajtka, sąsiaduje z położonym po lewej stronie budynkiem Nadleśnictwa Gdańsk. (Google Maps)

Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zabrała głos w tej sprawie. Za pośrednictwem m.in. X (dawniej Twitter) poinformowała, że:

"Wydała nakaz wstrzymania wszelkich czynności zmierzających do rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. [...] Nie będzie mieszkania plus…".