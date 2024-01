34 000 000 000 000 dolarów długu USA, rekord bankrutów oraz inflacyjne zaskoczenie - in plus

WYKRESY TYGODNIA Demograficzna katastrofa, płace Polaków najwyższe w historii i rajd cen mieszkań Za nami przedostatni tydzień 2023 roku, co nie znaczy, że na rynkach wiało nudą - tych krajowych, jak i światowych. GUS pokazał prognozy demograficzne Polski, które nie napawają optymizmem, za to dane dotyczące wynagrodzeń znalazły się na rekordowym poziomie. Co jeszcze się działo na finiszu roku? Przypominamy najciekawsze wykresy ostatnich dni.