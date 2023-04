32 lata spokoju. USA wznowiły produkcję głowic jądrowych

MEDIA USA po raz pierwszy od 40 lat wyślą do Korei Płd. okręty podwodne z bronią jądrową Stany Zjednoczone po raz pierwszy od ponad 40 lat wyślą do Korei Południowej okręty podwodne wyposażone w pociski z głowicami jądrowymi, by zademonstrować wsparcie w obliczu zagrożenia ze strony Korei Północnej – podała w środę agencja Associated Press.