31 maja 2019 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Giełda. Słabo wyglądają perspektywy indeksu największych spółek warszawskiej giełdy. Obrywa on przez wojny handlowe i rozczarowujące wyniki spółek. Więcej na pb.pl…

Idea Bank. Prezes banku przekonuje, że naprawa własnymi siłami jest lepsza od wszystkich rozwiązań administracyjnych. A mówi to były szef BFG. Kciuki za niego muszą trzymać obligatariusze. Więcej na pb.pl…

Bumech. Urząd KNF zamierza złożyć zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. podejrzenia manipulacji kursem giełdowego Bumechu. Więcej na pb.pl

GPW. GPW 24 czerwca rozpocznie publikację indeksu WIGtech. Indeks obejmie spółki nowych technologii notowane na głównym rynku warszawskiej giełdy Więcej…

Boryszew. Jeszcze w tym roku najważniejsza spółka Romana Karkosika może się zdecydować na postawienie kolejnej fabryki za naszą wschodnią granicą. Więcej na pb.pl

GetBack. Zaledwie 13 proc. majątku zabezpieczonego przez prokuraturę w aferze windykatora dotyczy wątku indywidualnych obligatariuszy. Więcej na pb.pl

Uber. Uber Technologies w pierwszym kwartale odnotował 1,01 mld USD straty netto - podała spółka po zakończeniu czwartkowej sesji. Więcej…

CI Games. Zapisy w ofercie akcji spółki przyjmowane będą od 4 do 10 czerwca. Więcej…

Monnari. Spółka chce, by na koniec roku sieć Femestage liczyła 40-50 salonów. Więcej…

Grupa Kęty. Spółka wypłaci 24 zł dywidendy na akcję. Więcej…

Dom Development. Spółka wypłaci 9,05 zł dywidendy na akcję. Więcej…

Energa. Rada nadzorcza Energi wybrała nowy zarząd, który.... nie ma prezesa. Więcej… na pb.pl

Giełda. Kto z końcem kwietnia zastosował strategię „sell in may and go away”, może z końcem maja otwierać szampana - uważa Kamil Hajdamowicz, zarządzający aktywami w Vienna Life TuŻ. Więcej na pb.pl…

Wczoraj na rynkach

USA – Wall Street lekko w górę

Polska – Wąskie wzrosty na GPW

Kalendarium

Historia

1859 – W Londynie po raz pierwszy zabrzmiał dzwon Big Ben.



1926 - Zgromadzenie Narodowe wybrało marszałka Józefa Piłsudskiego na urząd prezydenta RP, który odmówił jego przyjęcia.



1972 – Richard Nixon jako pierwszy prezydent USA przybył z wizytą do Polski.



2012 – Irlandczycy opowiedzieli się w referendum za przyjęciem paktu fiskalnego.

2015 – W warszawskiej hali Torwar odbyła się konwencja założycielska ugrupowania Nowoczesna Ryszarda Petru.

Informacje zebrał: Kamil Zatoński