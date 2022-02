Nawet 300 zł "na paliwo" miesięcznie. Odliczenie w PIT dla pracowników

fot. Daniel Dmitriew / / Shutterstock

Pracownik dojeżdżający do pracy własnym samochodem lub innym rodzajem transportu może odliczyć nawet 300 zł miesięcznie "na paliwo" od podstawy PIT. Tym samym zapłacić niższy podatek dochodowy.

Każdy pracownik ma prawo do odliczenia wydatków związanych z dojazdem do pracy własnym samochodem, pociągiem lub komunikacją miejską od przychodów uzyskanych w ramach zatrudnienia. Maksymalnie miesięcznie można odliczyć 300 zł, co w skali roku daje 3,6 tys. zł. Pracownik musi spełnić trzy warunki, aby skorzystać z tej opcji.

300 zł miesięcznie na paliwo

Przychody, które pracownik otrzymuje jako wynagrodzenie za wykonaną pracę, przed opodatkowaniem podatkiem PIT są pomniejszane o tzn. koszty pracownicze uzyskania przychodów. Czym są koszty pracownicze? To odliczenie, którego celem jest rekompensata wydatków ponoszonych przed osobę zatrudnioną na dojazdy do pracy. Ich wysokość zależy od miejsca zamieszkania, w uzasadnionych przypadkach może być także podwyższona. Standardowo wynosi:

250 zł miesięcznie – zamieszkanie w miejscowości zakładu pracy (pracownik miejscowy),

– zamieszkanie w miejscowości zakładu pracy (pracownik miejscowy), 300 zł miesięcznie – zamieszkanie poza miejscowością zakładu pracy.

"Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami (art. 22 ust. 2 ustawy PIT) pracownik, który mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do pomniejszenia przychodów uzyskanych z pracy o 250 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 3000 zł za cały rok podatkowy. Natomiast pracownik dojeżdżający z innej miejscowości korzysta z prawa do odliczenia kosztów w wysokości 300 zł miesięcznie (nie więcej niż 3600 zł za rok podatkowy)" – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Koszty pracownicze pomniejszają przychody pracownika, a następnie podlegają opodatkowaniu. Tak w pewnym uproszczeniu można zobrazować schemat odliczania. W związku z tym osoba zatrudniona płaci niższy podatek dochodowy.

Odliczenie wyższe niż 300 zł miesięcznie

Ustawa PIT zakłada możliwość odliczenia wyższej sumy niż 300 zł miesięcznie na dojazdy do pracy. W tym celu po stronie pracownika leży udokumentowanie, że koszt biletu miesięcznego na komunikację miejską, pociąg, prom lub połączenie kilku środków transportu, które są niezbędne, aby dostać się do miejsca pracy, przewyższa 300 zł. W tym celu zatrudniona osoba musi przedstawić imienne bilety okresowe. Poniesione wydatki zostaną uwzględnione w rozliczeniu rocznym PIT.

Jednocześnie należy podkreślić, że "ustawa PIT nie przewiduje odliczania w ramach kosztów pracowniczych faktycznych wydatków na paliwo pracownika, który dojeżdża do pracy własnym samochodem, jak również wydatków na taksówkę" – podaje resort finansów.

300 zł "na paliwo" – dla kogo?

Pracownik nie musi dokumentować ile pieniędzy dokładnie miesięcznie przeznacza na dojazdy do pracy - w przypadku, gdy korzysta ze standardowej opcji, czyli pomniejszenia o 250 zł lub 300 zł miesięcznie. Natomiast, aby skorzystać z odliczenia, muszą być spełnione trzy warunki:

pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę,

pracownik nie może pobierać dodatku za rozłąkę,

należy złożyć odpowiednie oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Osoba zatrudniona, która ma równocześnie co najmniej dwa stosunki pracy może skorzystać z wyższej rocznej sumy odliczenia. W przypadku pracowników miejscowych jest to 4500 zł, natomiast w przypadku dojeżdżających z innej miejscowości to suma w wysokości 5400 zł.

DF