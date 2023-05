300 zł dla sołtysów. Senatorowie mają poprawki do ustawy

Senatorowie podczas obrad plenarnych złożyli poprawki do ustawy o świadczeniu dla sołtysów, ustawa wraca do komisji. Chodzi m.in. o zróżnicowanie świadczenia w zależności od lat pełnienia funkcji sołtysa oraz uwzględnienia prawa do świadczenia dla sołtysów, dla tych którzy nimi byli przed 1990 r.

fot. Krzysztof Wojcik / / FORUM

Wcześniej, na posiedzeniu senackich komisji: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego, senatorowie zaproponowali trzy poprawki m.in. zaproponowano by świadczenie przysługiwało, gdy osoba pełniła funkcję przez okres co najmniej 8 lat”, zamiast w okresie "co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat”. Argumentem do zmiany przepisów było to, że długość kadencji w poszczególnych sołectwach jest różna.

Podczas dyskusji w środę, na posiedzeniu plenarnym Senatu, zostały wniesione kolejne poprawki. M.in. dotyczą ona uwzględnia osób, które pełniły funkcję sołtysa przed 1990 r. (uchwalony przez Sejm projekt wyklucza te osoby) oraz zróżnicowania świadczenia 300 do 500 zł w zależności od liczby lat sprawowania tej funkcji.

PiS chce dać 300 zł dla sołtysów

Sejm uchwalił 14 kwietnia ustawę, która przewiduje miesięczne świadczenie pieniężne dla sołtysów w wysokości 300 zł; muszą oni sprawować tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek, w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat.

Posłowie pracowali nad czterema różnymi projektami zgłoszonymi przez rząd, Senat, Solidarną Polskę i Koalicję Polską. Wiodącym projektem był ten rządowy.

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie - 1 marca - waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. do prawie 233 mln zł w 2032 r.

Teraz ustawa wróci do prac w połączonych komisji: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego w celu ustosunkowania się do poprawek. Głosowanie nad nimi odbędzie się pod koniec tego posiedzenia Senatu. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

