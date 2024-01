300 tys. przychodu za dwa webinary. Tak można zarobić na rozmowach w internecie

Wydarzenia online również w 2023 roku były doskonałym źródłem przychodu. Rekordzista zarobił na webinarach niemal 740 tys. zł w skali roku – wynika z najnowszego raportu „State of online events” przygotowanego przez komunikator internetowy ClickMeeting. Lider tej platformy wygenerował przychód w wysokości ponad 161 tys. zł w trakcie jednego spotkania online.

fot. ClickMeeting / / ClickMeeting

W minionym roku wydarzenia online coraz częściej służyły nie tylko do dzielenia się ekspercką wiedzą, ale stawały się również narzędziami marketingowymi pozwalającymi na skuteczny kontakt z klientami oraz prowadzenie efektywnych działań sprzedażowych. Jak wynika z najnowszego raportu „State of online events” przygotowanego przez ClickMeeting w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, najwięcej zarobiła firma, której cykl webinarów wygenerował przychód w wysokości ponad 739 tys. zł. To progres w porównaniu do ubiegłego roku, w którym najlepszym finansowym wynikiem było 687 tys. zł. Rekordowy okazał się również przychód z pojedynczego wydarzenia online, który wyniósł ponad 161 tys. zł, a w 2022 roku znacznie mniej, bo ponad 95 tys. zł.

Rekordy bije branża medyczna

Rynek spotkań online profesjonalizuje się, co przekłada się również na coraz lepsze wyniki finansowe. Jak wynika z danych ClickMeeting najbardziej dochodowe wydarzenia na platformie generuje branża medyczna. Przykładowo, jeden z webinarów poświęcony samodzielnemu usypianiu dzieci sprzedał 1007 biletów, przynosząc 161 tys. zł przychodu. Firma, która go zorganizowała, stworzyła również drugie najbardziej dochodowe wydarzenie online, o podobnej tematyce. Ich webinar dotyczący dobrych praktyk w kwestii zasypiania dzieci sprzedał 984 bilety, przynosząc ponad 157 tys. zł przychodu. Zatem dwa wydarzenia pozwoliły zarobić ponad 300 tys. zł.

Na jeszcze większe zyski pozwala tworzenie dłuższych serii o podobnej tematyce. Świadczy o tym przykład użytkownika, który specjalizuje się w kształceniu medyków. W jego przypadku 31 wydarzeń sprzedało łącznie 6 825 biletów, co przełożyło się na 679 tys. zł przychodu.

Jedni chcą zdobywać wiedzę, inni na tym zarabiają

Według Dominiki Paciorkowskiej, dyrektor zarządzającej i członka zarządu ClickMeeting, rosnąca popularność webinarów wynika z tego, jak cenna we współczesnym świecie jest eksperckość i dostęp do łatwo dostępnej wiedzy w przystępnej cenie.

– Większość z nas chce rozwijać się i zdobywać nowe kompetencje. Coraz więcej ekspertów chce także dzielić się nabytą już wiedzą i dzięki temu zarabiać. W obu przypadkach znakomicie sprawdzają się webinary – uważa Dominika Paciorkowska. – Generowanie przychodu jest możliwe, chociażby dzięki integracjom z systemami płatności.

Według ekspertki ClickMeeting, poza wydarzeniami online w czasie rzeczywistym, coraz większą popularnością cieszą się również te w zautomatyzowanej formie. Wówczas webinar odbywa się o określonym czasie, ale bez konieczności bezpośredniego angażowania się prowadzącego.

Prawie 30 tys. zł za szkolenie o instalacjach

Wysokie przychody ze spotkań online możliwe są również w innych branżach. Na webinar dotyczący metodyki pracy nauczycieli sprzedano 406 biletów, które dały organizatorowi przychód w wysokości ponad 67 tys. zł. Z kolei na szkolenie dotyczące projektowania instalacji chętnych było 52 uczestników (26 tys. zł), a na obsługę oprogramowania CAD sprzedano 75 biletów (19 tys. zł.).

W trakcie ostatnich 12 miesięcy przeciętny użytkownik platformy ClickMeeting zorganizował średnio 47 wydarzeń, w ramach których gromadził przeciętnie niemal 14 uczestników, czyli 650 osób w skali roku. Najchętniej wybieranym dniem na organizację webinaru był czwartek, natomiast na szczycie zestawienia godzin uplasowała się 16:00.