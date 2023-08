300 tys. bochenków chleba z technicznego zboża z Ukrainy. Są pierwsze zarzuty

Eksperci twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak zboże techniczne. Termin ten został sztucznie wprowadzony, by przewożone ziarna nie musiały spełniać żadnych norm.

Jak cytuje "Rzeczpospolita" termin ten wymyślili importerzy ukraińskiego zboża, by szybciej przechodziło przez granicę. "Rząd na to pozwolił, bo obiecał udrożnić eksport z Ukrainy. Problem w tym, że to zboże miało iść tranzytem przez Polskę, a u nas zostało" - wyjaśnia Wiesław Gryń, rolnik ze Stowarzyszenia "Oszukana Wieś". "Mamy dowody, że przewoźnicy z Ukrainy mieli po klika różnych list przewozowych na to, co wieźli – inne pokazywali na granicy, inne w skupie" dodaje.

Kontroli granicznej podlega jedynie zboże paszowe (przez inspekcję weterynarii) i zboże konsumpcyjne (przez inspekcję artykułów rolno-spożywczych).