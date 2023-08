Na rodziców czekają dodatkowe pieniądze. Ze złożeniem wniosku dobrze się pospieszyć

Rządowy program „Dobry Start” to opcja na otrzymanie dodatkowych pieniędzy na zakup oraz skompletowanie wyprawki. Świadczenie przeznaczone jest dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Wnioski złożone do końca sierpnia zostaną wypłacone jeszcze we wrześniu, później trzeba będzie dłużej poczejać na pieniądze.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Za trzy tygodnie rozpocznie się rok szkolny 2023/2024. Przed startem nauki rodzice wraz z dziećmi kompletują wyprawki, a lista przyborów szkolnych czasem może zaskakiwać liczbą artykułów, które należy kupić przed pierwszym września. Sposobem na odciążenie portfela jest złożenie wniosku o wypłatę świadczenia „Dobry Start”, czyli 300 zł na wyprawkę.

Dodatkowe pieniądze dla rodziców. Sprawdź, czy masz prawo do 300 zł na dziecko Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” należy złożyć w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. Opowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania o „300 plus”.

Rządowy program „Dobry Start” przeznaczony jest dla rodziców dzieci w wieku do 20. roku życia lub 24. r.ż. w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez: portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę 300 zł na wyprawkę nie później niż do 30 września. Jeżeli dokument zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od jego złożenia.

Rodzice i opiekunowie prawni mają czas do 30 listopada 2023 r. na złożenie wniosku o 300 zł na wyprawkę szkolną dla swoich pociech. Świadczenie jest wypłacane bez względu na wysokość rocznego dochodu w rodzinie. Więcej o szczegółach rządowego programu i zasadach jego wypłacania (m.in. o podziale kwoty pomiędzy rodzicami po rozwodzie) pisaliśmy w artykule pt. "Dodatkowe 300 zł dla dziecka na wyprawkę. Ruszył nabór wniosków".