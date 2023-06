300 e-recept w ciągu 10 godzin pracy lekarza. Resort zdrowia nakłada ograniczenia

Będą ograniczenia w liczbie wystawianych recept; w ciągu 10 godzin pracy lekarz będzie mógł wystawić maksymalnie ok. 300 e-recept - poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski podkreślił podczas konferencji dotyczącej rozwiązań zapobiegającym łamaniu prawa przy wystawianiu e-recept, że MZ zidentyfikowało dziesięciu lekarzy, którzy w ciągu roku wystawili od 100 do 400 tysięcy recept.

To oznacza - jak wskazał - że dziennie wystawiali oni od blisko 300 do ponad tysiąca recept. W dwóch przypadkach zachodzi podejrzenie, że zapisane bez badania leki doprowadziły do śmierci pacjenta.

Szef MZ - oprócz doniesienia do prokuratury ws. 10 lekarzy, którzy dopuścili się przestępstw przy wystawianiu e-recept - zdecydował się wprowadzić ograniczenia w systemie wystawiania e-recept. Zgodnie z nimi podczas 10 godzin pracy lekarza będzie mógł on wystawić e-recepty 80 pacjentom. "To oznacza, że mniej więcej 300 recept będzie górnym ograniczeniem" - powiedział Niedzielski.

"Finalizujemy też rozporządzenie, które będzie ograniczało możliwość wystawiania leków psychotropowych przy pomocy tych platform" - poinformował Niedzielski.

Szef MZ zapytany, czy istnieje możliwość, że e-recepty zostaną w ogóle zlikwidowane, zaprzeczył.

"Nie, absolutnie (...). Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że e-recepta jest ogromnym udogodnieniem dla obywateli. Liczba wystawionych recept to już dziesiątki czy setki milionów - mówimy tutaj o miliardach wystawionych recept. Łatwość jej użytkowania, brak możliwości zgubienia to są wszystko zalety, więc absolutnie nie dojdzie tutaj do sytuacji wylania dziecka z kąpielą" - zapewnił Niedzielski.

Przyznał, że w systemie pojawiają się różne nieprawidłowości. "Po prostu musimy reagować i przyjrzeć się, osądzić, na ile te działania podejmowania przez lekarzy są nieetyczne" - dodał. (PAP)

Autorki: Agata Zbieg, Iwona Żurek, Delfina Al Shehabi

