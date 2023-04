300+ dla wdów i wdowców. Resort rodziny zabrał głos w sprawie świadczenia

300+ byłoby nowym świadczeniem wypłacanym wdowom i wdowcom - nad taką obywatelską petycją pochylił się Senat. Pieniądze przysługiwałyby po 45 latach w pożyciu małżeńskim i mogłyby być wypłacane co miesiąc lub jednorazowo. Resort rodziny zabrał głos w tej sprawie.

fot. Arkadiusz Lawrywianiec / / FORUM

W petycji obywatelskiej, której autor zastrzegł sobie anonimowość, zaznaczono, że "małżonkom po śmierci bliskiej ukochanej osoby jest znacznie trudniej finansowo niż małżonkom wspólnie gospodarującym [...] Osoby po śmierci współmałżonka muszą w większym znacznie stopniu borykać się z trudnościami finansowymi, gdyż utrzymują się już tylko z jednej emerytury (zakup leków, rehabilitacja i inne)" - cytuje "Fakt".

Co zaproponował? 300 zł wypłacane co miesiąc lub jednorazowo (tu wysokość ustalana co roku byłaby przez Komisję do Spraw Petycji) dla osób, które straciły współmałżonka po 45 latach pożycia małżeńskiego.

Pomysłem świadczenia 300+ dla wdów i wdowców zajął się Senat. Podczas posiedzenia głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który rozwiał nadzieje na dodatkowe pieniądze. - W systemie emerytalnym brak jest miejsca dla preferencji. Wprowadzenie nowych dodatków do emerytur dla wybranych grup ubezpieczeniowych doprowadziłoby do naruszenia reguły, bo nie miałyby one pokrycia w składce - zaznaczył Zbigniew Wasiak.

Zdanie te podzielają senacki dział prawny i sami senatorowie. Kontrowersje budzi m.in. staż małżeństw. Dlatego też Izba Wyższa zdecydowała się zakończyć prace nad petycją.