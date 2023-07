300+ dla sołtysów. Wnioski o dodatek pieniężny można już składać

14. emerytura. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej świadczenie na stałe Senat przyjął w czwartek poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe czternastą emeryturę. Zmiany zaproponowane przez senatorów zakładają m.in. podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Ustawa wróci teraz do Sejmu.