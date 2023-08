"Najdroższa woda w Polsce. Air Show Radom zarabiał na spragnionych"

Temperatura powyżej 30 stopni, zero cienia i wszędzie kolejki - tak w skrócie, oprócz oczywiście podniebnego widowiska, można opisać radomskie Air Show. Najgorzej sytuacja wyglądała z wodą, bo zgodnie z regulaminem, uczestnicy mogli wnieść tylko 0,5 litra na osobę.

fot. MARCIN BANASZKIEWICZ / / FOTONEWS

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show przyciągają tłumy fanów podniebnych ewolucji. W tym jednak roku zamiast dyskusji o świetnych pokazach, profesjonalnych pilotach i niesamowitych przeżyciach, rozmawiano głównie o... wodzie i organizacji.

Problem pojawił się już na samym wejściu. Ci, którzy wcześniej nie kupili biletu, musieli odstać swoje w czterogodzinnej kolejce. Po zapłaceniu za wejściówkę musieli się przygotować na kolejne minuty oczekiwania (tym razem 1,5 godziny), by wejść na pokaz. "Organizacja do niczego. Żeby wejść już z kupionym biletem 1,5 godz. ścisku i upale [...] Masakra jakaś" - internauci nie zostawili na organizatorach suchej nitki.

W te upały największy problem był jednak z wodą. Uczestnicy mogli wnieść niewielkie butelki, które ponownie napełniali w przygotowanych do tego punktach albo kupowali nowe. Tak proceder ten wyglądał w praktyce: "zgodnie z zapewnieniami organizatora wody miało być po czubek głowy: beczkowozy, punkty, dodatkowo można było sobie kupić. Tymczasem punktów było bodajże 3 [w rzeczywistości było ich 6 - przypis redakcji za Wodociągami Miejskimi] - ludzie stali po 1,5 godziny, żeby napełnić swoją jedyną 0,5 l butelkę i po napełnieniu spragnieni mogli ją wypić i iść stać ponowie w kolejce, bo nie oszukujmy się za 1,5 godz. stania w kolejce znów będą spragnieni".

Na początku imprezy butelka 0,5 litra kosztowała 8 zł, ale jej cena systematycznie rosła, by osiągnąć kwotę 30 zł. Po godz. 16.00 organizator zdecydował się wystawić kurtyny wodne, a zdesperowani ludzie i z nich nabierali wodę do butelek.

To nie jedyna wpadka. By kupić piwo (które w pewnym momencie imprezy było tańsze od wody), trzeba było odstać swoje, ale najpierw w kolejce po żeton, a następnie z nim w kolejce po chmielowy napój. Głodny mógł sobie kupić coś do jedzenia na stoiska z gastronomią, ale tylko za gotówkę, ponieważ w przeważającej części imprezy nie działały terminale.

To skutkowało, że pełne ręce roboty mieli ratownicy medyczni. Ponad 300 interwencji, w tym 8 hospitalizacji (w tym dwa zawały) - podaje radomskie pogotowie ratunkowe.

Organizatorem pokazów jest Agencja Mienia Wojskowego, która podlega Ministerstwu Obrony Narodowej. Rzeczniczka Małgorzata Weber tak odpowiadała na zarzuty na łamach "Cozadzien.pl": "Ze względu na sytuację geopolityczną i to, co się dzieje, że naszą wschodnią granicą dostaliśmy polecenie, jako Agencja Mienia Wojskowego, żeby bilety w tym roku były imienne. Głównie ze względu na to, że jest to duża impreza masowa. Oznaczało to, że każdą wpuszczaną osobę musieliśmy zweryfikować. Taka sama procedura obowiązywała w momencie zakupu biletu. To na pewno wydłużyło moment wchodzenia na teren lotniska. Poza tym zmienił się właściciel lotniska, to już nie jest wojsko, tylko Port Lotniczy Warszawa -Radom. Ma on swoją infrastrukturę. Nie mieliśmy możliwości wybudowania choćby większej ilości bram. Musieliśmy polegać na tym, co tutaj było. Niestety mamy świadomość tego, że wejść mogłoby być więcej".

***

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.