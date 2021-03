30 tys. pracowników Amazona strajkuje we Włoszech. "Warunki pracy są nie do zniesienia"

fot. REMO CASILLI / Reuters

Poniedziałek jest dniem pierwszego we Włoszech strajku pracowników Amazona. Uczestniczy w nim ponad 30 tysięcy osób, w tym 9,5 tysiąca pracowników magazynów i 15 tysięcy kierowców. To protest przeciwko warunkom pracy, które, jak mówią, są nie do zniesienia.

Strajkujący zwrócili się do klientów z apelem, by nie kupowali nic przez cały dzień.

Stanęła cała włoska sieć sprzedaży i dostaw.

Akcję protestacyjną zorganizowały trzy związki zawodowe i jest ona, jak podkreślają, przełomowym etapem w relacjach między nimi a firmą z Seattle.

Wśród postulatów strajkujących jest poprawa warunków pracy, zapisanie jej godzin w kontraktach, skrócenie zmian kierowców i pracowników magazynów, przyznanie bonów na posiłki.

Dziennik "La Repubblica" przytacza w poniedziałek wypowiedzi pracowników włoskiej filii największego sklepu internetowego na świecie, którzy mówią o "bólu fizycznym i problemach psychologicznych" w konsekwencji pracy ponad siły.

Przed siedzibami koncernu w Genui oraz w Mediolanie, koło Varese i w Brianzy zorganizowano pikiety pracowników.

sw/ akl/