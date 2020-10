30 mln zł na zakup ziemi dla młodych rolników

fot. Somchai_Stock, Aleksandr Rybalko, Pressmaster / Shutterstock

Młody rolnik może liczyć maksymalnie na 20 tys. euro dofinansowania do zakupu ziemi. Nowy program wsparcia dla farmerów ruszył 7 października. Pula środków do wykorzystania to 30 mln zł.

Od 7 października tego roku ruszył program wsparcia dla młodych rolników, którzy chcą założyć własne gospodarstwo lub powiększyć już istniejące. W ramach pomocy mogą otrzymać częściową spłatę kredytu - maksymalnie do równowartości w złotych 20 tys. euro - w ramach kredytu preferencyjnego. Budżet programu wynosi 30 mln zł.

Kto może otrzymać 20 tys. euro?

Beneficjentem programu może być wyłącznie rolnik indywidualny, który w dniu złożenia wniosku ma mniej niż 40 lat oraz po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem. Młody rolnik musi przedłożyć również plan inwestycji, która rozpocznie się w ciągu 9 miesięcy od momentu zawarcia umowy o kredyt. Jednym z warunków otrzymania kredytu preferencyjnego jest posiadanie przez beneficjenta statusu mikro lub małego przedsiębiorcy.

Młode osoby zajmujące się działalnością rolną mogą otrzymać kredyt z częściową spłatą na zakup użytków rolnych z przeznaczeniem rolniczym w celu stworzenia nowego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego o maksymalnej powierzchni 300 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, na której znajduje się teren, musi posiadać przeznaczenie rolne.

Ile środków można otrzymać?

Młody rolnik maksymalnie może otrzymać częściową spłatę kredytu w wysokości równowartości kwoty 20 tys. euro w przeliczeniu według średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy. Wartość dofinansowanie nie może przekroczyć 60 proc. kwoty udzielonego kredytu preferencyjnego. Jak podkreśla Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, beneficjent niezależnie od wysokości kredytu nie może otrzymać więcej niż 20 tys. euro dofinansowania.

Okres kredytowania oraz okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu określane będą w umowie kredytu, przy czym okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat. Kredytobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego. Wysokość oprocentowania i prowizji określa bank w umowie kredytu.

Jak złożyć wniosek o 20 tys. euro?

Wnioski o uzyskanie częściowej spłaty kredytu można składać przez internetową platformę aplikacyjną udostępnioną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O kredyt preferencyjny rolnicy mogą ubiegać się w:

Banku Polskiej Spółdzielczości,

SGB-Banku,

Bankach Spółdzielczych,

BNP Paribas,

Santander Bank Polska,

Krakowskim Banku Spółdzielczym,

Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Młody rolnik otrzyma pomoc w formie częściowej spłaty kapitału, która jest wypłacana w dwóch ratach - pierwsza w wysokości 80 proc. kwoty pomocy oraz druga 20 proc. kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, chyba że kredyt został wcześniej spłacony.



DF