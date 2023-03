Polska pomoc Ukrainie kosztowała miliardy złotych. MF podaje szacunkowe wartości

Skala pomocy, jakiej Polska udzieliła w ubiegłym roku Ukrainie może być szacowana na około 30 mld zł - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"To jest nieprawda, że nie mówimy o kosztach pomocy Ukrainie. Ten koszt to jest około 1 proc. PKB, czyli to jest około 30 mld zł" - powiedziała na antenie Radia Zet minister i wyjaśniła, że kwota ta dotyczy roku ubiegłego.

Jak dodała Rzeczkowska, chodzi o środki pochodzące z budżetu centralnego oraz środki, które przeznaczają władze samorządowe. Jest to też pomoc militarna.

Podkreśliła, że pomoc tą trzeba świadczyć. "Nie ma innej drogi, też moralnie. Walczymy w ten sposób, wspieramy Ukrainę w jej walce o demokrację, o wartości" - dodała.

"Obywatele Ukrainy są tutaj w Polsce, (...) żyją z nami, pracują też z nami. To jest już 780 tysięcy miejsc pracy, to są też działalności gospodarcze, które zakładają, więc również jakby kontrybuują do rozwoju (gospodarki - PAP)" - stwierdziła. (PAP)

