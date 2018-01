3 stycznia 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Giełdowe hity i kity. Gdyby spojrzeć tylko na wynik WIG-u, rok 2017 na polskiej giełdzie można byłoby uznać za bardzo udany. Jest jednak kilka istotnych „ale”. Zapraszam na giełdowe podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy. Więcej…

Prognozy ludzi biznesu. 25 wybitnych polskich przedsiębiorców i menedżerów napisało felietony, w których przedstawiają wizję tego, co nas czeka w tym roku. Więcej w „Pulsie Biznesu”

Ze spółek i o spółkach

Krezus – Jest akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym inwestorowi giełdowemu Romanowi K. ws. manipulacji akcjami spółki Krezus SA; miało do tego dochodzić od lipca do listopada 2012 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia i do 5 mln zł grzywny. Więcej…

ZE PAK – Z początkiem roku wyłączona została należąca do ZE PAK Elektrownia Adamów. Była zawodową, konwencjonalną elektrownią cieplną o mocy zainstalowanej 600 MW; działała przez ponad 50 lat. Więcej…

Boryszew, Impexmetal – Organ celno-skarbowy określił wstępnie kwotę zaległości podatkowych w VAT za poszczególne miesiące 2012 roku w ZM Silesia na około 29 mln zł. Boryszew w związku z tym odwołał prognozy wyników na 2017 rok. Więcej…

Lokum Deweloper – Spółka oczekuje, że rozpozna w 2018 r. znacznie więcej mieszkań rdr - poinformował PAP Biznes prezes Bartosz Kuźniar. Więcej…

LPP – Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży wyniosły w grudniu 2017 roku ok. 893 mln zł, co oznacza wzrost rdr o ok. 18 proc. Więcej…

CCC – Skonsolidowane przychody CCC za grudzień 2017 roku wyniosły 467,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 41,9 proc. Więcej…

Bytom – Spółka miała w grudniu 2017 roku 23,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 17 proc. Więcej

Murapol – Murapol nie wyklucza w przyszłości wzrostu zaangażowania w akcjonariat Polnordu, jeżeli spotka się to z pozytywnym odbiorem pozostałych akcjonariuszy i zarządu - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, Michał Sapota, prezes Murapolu. Więcej

Wczoraj na rynkach

Polska: Brak sesji



USA: Wall Street: nowe rekordy na pierwszej sesji 2018 roku

Kalendarium

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 5,6%. Prognoza: 5,5%.

14:00 Polska: Inflacja konsumencka

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,5% rdr. Prognoza: 2,1% rdr.

20:00 Stany Zjednoczone: Protokół z posiedzenia FOMC

Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś w Budapeszcie z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem. Będzie to pierwsza zagraniczna wizyta premiera Morawieckiego - nie licząc udziału w grudniowym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.

O 14.00 zbierze się sejmowa komisja zdrowia, która zajmie się "sprawą skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out" przez lekarzy rezydentów. W posiedzeniu komisji ma wziąć udział minister Konstanty Radziwiłł.

Po świątecznej przerwie, Kongres Stanów Zjednoczonych wraca dziś do pracy. Republikanie mają w planach między innymi uchwalenie zmian w systemie imigracyjnym oraz reformę programów pomocy społecznej. Prezydent Trump chce, aby parlament przyjął też pakiet inwestycji w infrastrukturę.

Historia

1661 – W Krakowie ukazało się pierwsze wydanie Merkuriusza Polskiego.

1944 – Oddziały Armii Czerwonej przekroczyły przedwojenną wschodnią granicę Rzeczypospolitej.

1945 – Krajowa Rada Narodowa podjęła decyzję o odbudowie Warszawy.

1946 – Krajowa Rada Narodowa przyjęła ustawę o nacjonalizacji przemysłu.

1953 – Zniesiono wprowadzoną w roku poprzednim reglamentację żywności, lecz towarzyszyła jej znaczna podwyżka cen.

1993 – Odbył się 1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2009 – Został wykopany pierwszy blok Bitcoina.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński