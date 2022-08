3 banki, z których wyciśniesz niezły procent i kilkaset złotych premii. Prześwietlamy promocje

fot. Fabio Cammarota / / Shutterstock

Banki ścigają się na coraz wyższe stawki na produktach oszczędnościowych. Ale uwaga: nie wszystkie oferty mogą okazać się warte zachodu. Nieco niższe oprocentowanie w połączeniu z premią za otwarcie ROR-u może przynieść więcej pieniędzy. Sprawdziłam i przygotowałam trzy tego typu propozycje - w Banku Pekao, Banku Millennium i Santander Banku Polska.

W najnowszym wydaniu „Prześwietlamy promocje” sprawdziłam wszystkie warunki trzech zestawów typu "premia za konto i wysoki procent" dostępne dla nowego klienta. Zainteresowani powinni się pospieszyć, bo wszystkie oferty obowiązują do końca sierpnia br.

3 atrakcyjne zestawy z premią i niezłym oprocentowaniem

Konta osobiste z premią i produktem oszczędnościowym – sierpień 2022 r. Bank Konto Premia Produkt oszczędnościowy Szczegóły Termin obowiązywania Bank Pekao Konto Przekorzystne 200 zł Konto oszczędnościowe 7% do 100 tys. zł na 183 dni 31 sierpnia 2022 r. Bank Millennium Millennium 360° 360 zł Konto Oszczędnościowe Profit 6% do 200 tys. zł na 62 dni 31 sierpnia 2022 r. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 400 zł Lokata Mobilna 5,5% do 100 tys. zł na 4 miesiące 31 sierpnia 2022 r. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminów promocji

200 zł i 7% na koncie oszczędnościowym – Bank Pekao

Nowi klienci Banku Pekao mogą skorzystać z dwóch ofert specjalnych. Jedna z nich dotyczy założenia konta osobistego i pozwoli zyskać 200 zł premii. Druga to promocja z mocno poprawioną stawką procentową na koncie oszczędnościowym, która wynosi 7 proc. w skali roku. Jest to jedna z najwyższych obecnie na rynku. Oferty nie wykluczają się, a zsumowanie korzyści może przynieść całkiem pokaźny zysk.

Promocja Konta Przekorzystnego w Banku Pekao

Warunki dodatkowe i promocja bankowa to nierozerwalny duet. W przypadku propozycji Banku Pekao wymogów nie zabrakło, jednak nie należą one do skomplikowanych.

50 zł nagrody przypada za samo otwarcie Konta Przekorzystnego przez internet. Klient nie może zapomnieć o dobraniu karty oraz podpisaniu umowy o dostęp do bankowości internetowej i mobilnej. Na pozostałą część nagrody tj. 150 zł można liczyć po „odhaczeniu” kilku kryteriów w ciągu kwartału od założenia konta. Są to dokonanie min. 5 płatności kartą lub przez aplikację PeoPay miesięcznie oraz zalogowanie się co najmniej raz na konto w aplikacji mobilnej każdego miesiąca.

Promocja jest zarezerwowana dla nowych klientów, czyli osób, które od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. nie były posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego bądź rachunku lokaty terminowej w Banku Pekao.

Z oferty „Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł” – edycja III można skorzystać do 31 sierpnia 2022 r. Regulamin promocji.

Promocja Konta Oszczędnościowego w Banku Pekao

Klienci spełniający warunek dotyczący statusu nowego klienta z pierwszej promocji, mogą skorzystać z jeszcze jednej oferty specjalnej banku.

„Promocja 7,00% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium” pozwoli na otrzymanie – jak zdradza jej nazwa – 7 proc. w skali roku na koncie lokacyjnym banku, co jest stawką zdecydowanie wyższą od standardowej. Lepszym oprocentowaniem objęty jest kapitał do 100 000 zł, a stawka nalicza się przez 183 dni, czyli 6 miesięcy. Na zdecydowanie się na tę ofertę klient ma nieco więcej czasu bo do 16 października 2022 r. Regulamin promocji.

Opłaty w Koncie Przekorzystnym

Konto Przekorzystne to flagowy rachunek Banku Pekao. Jego prowadzenie jest bezwarunkowo bezpłatne. Pozostałe najważniejsze opłaty za ROR przedstawione są poniżej:

opłata miesięczna za użytkowanie karty - 0 zł pod warunkiem dokonywania stałych zasileń w wysokości 500 zł oraz dokonania jednej transakcji kartą lub przez aplikację PeoPay lub 4 zł

- 0 zł pod warunkiem dokonywania stałych zasileń w wysokości 500 zł oraz dokonania jednej transakcji kartą lub przez aplikację PeoPay lub 4 zł opłata za zwykły przelew internetowy – 0 zł,

– 0 zł, opłata za wypłatę środków z bankomatu własnego – 0 zł,

– 0 zł, opłata za wypłatę środków z bankomatu obcego – 2,3 proc. min 5 zł. Możliwe skorzystanie z dwóch wypłat miesięcznie za 0 zł przez klientów, którzy spełnią warunki bezpłatności karty.

Klienci do 26. roku życia mogą liczyć na zdecydowanie lepsze warunki cenowe. Młodzi posiadacze rachunków nie zapłacą za jego prowadzenie, obsługę karty debetowej oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów krajowych.

360 zł premii i stawka na poziomie 6 proc. rocznie – Bank Millennium

Wybierając nowe konto Banku Millennium można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Za założenie rachunku i spełnienie wymogów bank jest skłonny wypłacić 360 zł. Do jego oferty należy również konto oszczędnościowe z atrakcyjnym oprocentowaniem dla nowych środków.

Promocja Konta Millennium 360°

Podobnie jak Bank Pekao, Bank Millennium dzieli premię do zdobycia na dwie części. 90 zł bonusu przypada za założenie konta z kartą debetową, aktywację aplikacji i wykonanie co najmniej jednej płatności kartą lub Blikiem. Bank sprawdzi jeszcze, czy klient zaakceptował regulamin oraz czy zostały wyrażone odpowiednie zgody marketingowe oraz zgoda na usługę Zwroty za zakupy. Pozostała cześć premii, czyli 270 zł, jest wypłacana, jeśli uczestnik promocji przez trzy wskazane przez bank miesiące zrealizuje warunek zwalniający z opłaty za kartę, czyli wykona min. 5 płatności kartą lub Blikiem, a także zapewni wpływ na konto w wysokości nie mniejszej niż 500 zł. Podane warunki należy spełnić w każdym badanym miesiącu.

„Sierpniowa promocja z kontem Millennium 360°” to oferta skierowana do osób, które od 1 stycznia 2019 r. nie posiadały w banku konta osobistego. Ograniczenie nie dotyczy natomiast korzystających z innych produktów banku. Wniosek o konto należy złożyć przez internet, korzystając z dedykowanej strony internetowej. Klienci banku mogą to zrobić np. w bankowości internetowej. Czas na jego złożenie jest do 31 sierpnia 2022 r. Regulamin promocji.

Promocja Konta Oszczędnościowego Profit w Banku Millennium

Promocja konta oszczędnościowego kończy się nieco wcześniej niż oferta specjalna konta osobistego, bo 27 sierpnia br. Skorzystać z niej mogą wszyscy klienci banku, którzy wpłacą nowe środki. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że konto zakłada nowy klient, wszystkie wpłacone oszczędności będą uznane za nowe. Nie znaczy to, że cały kapitał będzie z automatu „potraktowany” stawką w wysokości 6 proc. w skali roku. Lepsze oprocentowanie obejmuje kwotę do 200 000 zł, a naliczać się będzie przez 62 dni. Regulamin promocji.

Opłaty w koncie Millennium 360°

Konto Millennium 360° to stosunkowo świeży produkt banku. W przeciwieństwie do wycofanego do obsługi poprzednika, bank nie pobiera opłaty za prowadzenie ROR-u. Pozostałe opłaty podstawowe z cennika prezentują się następująco:

obsługa karty – 0 zł pod warunkiem min. pięciu płatności kartą lub Blikiem w poprzednim miesiącu lub 11 zł,

– 0 zł pod warunkiem min. pięciu płatności kartą lub Blikiem w poprzednim miesiącu lub 11 zł, przelewy internetowe – 0 zł,

– 0 zł, wypłata z bankomatu własnego – 0 zł,

– 0 zł, wypłata z bankomatu obcego w kraju - 1 zł, 5 zł lub 0 zł (brak opłaty po spełnieniu warunków bezpłatności karty; 1 zł w przypadku wypłaty z bankomatu Santander Banku Polska lub PlanetCash).

Klienci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, zapłacą za kartę debetową nie 11 zł, a 5 zł. Zmienia się także warunek zwalniający – w tym przypadku bank obniża wymóg do jednej płatności kartą lub Blikiem.

300 zł na konto, bon na 100 zł plus lokata na 5,50 proc. rocznie – Santander Bank Polska

Osoby, które rozważają wybór Konta Jakie Chcę, mogą połączyć ze sobą dwie promocje. Pierwsza z nich pozwoli na zdobycie 300 zł premii, druga – bonu do sieci Biedronka na 100 zł.

W ramach promocji „300 zł za aktywne bankowanie” można zdobyć 50 zł lub 300 zł. O pierwszą część nagrody nietrudno – wystarczy podpisać umowę o konto (wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej), wyrazić zgody marketingowe oraz podać numer telefonu i adres e-mail. Aby otrzymać pozostałą część nagrody, należy we wrześniu, październiku oraz listopadzie zapewnić wpływ na konto nie niższy niż 1000 zł, zapłacić kartą min. dwa razy na min. 10 zł oraz zalogować się do aplikacji mobilnej. Regulamin promocji.

Bon do sieci sklepów Biedronka to nagroda za udział i spełnienie warunków promocji „100 zł na zakupy – edycja II”. Założenie konta z kartą i bankowością internetową to wymogi, które klient ma już „odhaczone” po skorzystaniu z pierwszej promocji banku. Dodatkowe kryteria do spełnienia to zarejestrowanie się w promocji, włączenie usługi Moje cele oraz zebranie w tren sposób na koncie oszczędnościowym kwoty w wysokości 50 zł. Regulamin promocji.

Z obu promocji można skorzystać do 31 sierpnia br. Obu ofertom towarzyszy również wymóg posiadania statusu nowego klienta. Z oferty mogą skorzystać osoby, które od 1 sierpnia 2021 r. nie posiadały konta osobistego lub wspólnego w Santander Banku Polska. Dodatkowe ograniczenie jest również nałożone na byłych klientów, którzy już raz korzystali z takiej promocji w banku – mogą oni zarobić na otwarciu ROR-u ponownie, jeśli założyli je wcześniej niż 1 kwietnia 2019 r.

Lokata Mobilna w Santander Banku Polska

Posiadanie Konta Jakie Chcę daje przywilej założenia atrakcyjnie oprocentowanej Lokaty Mobilnej. Aktualna stawka depozytu to 5,50 proc. w skali roku a środki lokowane są na 4 miesiące. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Opłaty w Koncie Jakie Chcę

Do najważniejszych opłat Konta Jakie Chcę należą:

prowadzenie konta - 0 zł pod warunkiem zapewnienia wpływów w wysokości min. 500 zł i dokonania co najmniej jednej płatności kartą lub Blikiem lub 6 zł

- 0 zł pod warunkiem zapewnienia wpływów w wysokości min. 500 zł i dokonania co najmniej jednej płatności kartą lub Blikiem lub 6 zł obsługa karty debetowej – 0 zł pod warunkiem spełnienia warunków bezpłatności konta osobistego lub 8 zł,

– 0 zł pod warunkiem spełnienia warunków bezpłatności konta osobistego lub 8 zł, standardowe przelewy internetowe – 0 zł;

– 0 zł; wypłata z bankomatu własnego – 0 zł;

– 0 zł; wypłata z innego bankomatu krajowego – 5 zł.

Podobnie jak konkurencja bank przygotował specjalny cennik dla młodych klientów. Ci, którzy nie świętowali jeszcze swoich 26. urodzin, nie są objęci opłatą za prowadzenie konta ani wypłaty ze wszystkich bankomatów. Uproszczony zostaje także warunek zwalniający za obsługę karty do wyłącznie jednej płatności kartą lub Blikiem w miesiącu.

