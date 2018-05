29 maja 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

GetBack – Kenneth Maynard, niezależny członek rady nadzorczej i szef komitetu audytu, pobrał od spółki ponad 3 mln zł… nie wiadomo, za co. Sprawę bada KNF. Więcej na pb.pl

GetBack - Spółka ma dziś opublikować raport roczny za 2017 r. Więcej...

Polenergia, PGE – Odmowa czy wstęp do negocjacji? Kulczyk Investments, czyli główny akcjonariusz Polenergii, nie zamierza odpowiadać na wezwanie ogłoszone przez PGE. Więcej na pb.pl

CD Projekt, 11 bit – Producenci gier przygotowują się na sierpniowe największe targi gier komputerowych w Europie. Więcej na pb.pl

PlayWay – Spółka opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Więcej…

CI Games – CI Games odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 5,92 mln zł straty rok wcześniej. Więcej…

Elemental – Zysk netto Elementalu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł w pierwszym kwartale 2018 roku do 5,3 mln zł z 11,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy oczekiwali zysku netto w przedziale 9,8-12 mln zł. Więcej...

Asseco Poland – Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Asseco Poland w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 68,9 mln i był o ponad 13 proc. wyższy niż rok wcześniej. Więcej...

Quercus – Funduszom akcji giełdowego towarzystwa nie wiedzie się najlepiej. To nauczka, ale efekty przyjdą najwcześniej w kolejnej hossie. Więcej…

Getin Noble, Idea – Notowania Getin Noble Banku i Idea Banku odbiły, bo część inwestorów uwierzyła w zapewnienia wrocławskiego biznesmena. Więcej na pb.pl

Ciech – Ciech zawarł umowę zobowiązującą do nabycia 75 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce Proplan Plant Protection za prawie 33,5 mln euro - podał Ciech w komunikacie. Więcej...

Hawe, GPW – Zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Hawe z dniem 2 czerwca - podała GPW w komunikacie. Więcej...

Echo – Spółka opublikowała wyniki kwartalne. Zysk netto okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków. Więcej…

PGE – Zarząd PGE podpisał porozumienie płacowe ze związkami zawodowymi działającymi w Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Więcej...

Marvipol – Zarząd Marvipol Development ustanowił program emisji do 25 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł - podała spółka w komunikacie. Więcej...

Dywidendy: Apator, Dekpol, PGNiG

Wczoraj na rynkach

Polska: "GetBackowe" ruchy na GPW. Rozczarowanie w PGNiG

USA: brak sesji (Memorial Day)

Kalendarium

Sezon wyników wciąż trwa – bądź na bieżąco z Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Komisja Europejska opublikuje dziś propozycję podziału pieniędzy na unijne kraje w nowym budżecie na lata 2021-2027. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że z polityki spójności nasz kraj otrzyma 64 miliardy 400 milionów euro. To o 23,3 procent mniej niż w obecnym budżecie, choć i tak Polska pozostanie największym beneficjentem funduszy spójności. To na razie projekt budżetu. Ostatecznie o jego kształcie zdecydują unijne kraje. Wymagana jest jednomyślność.

Rząd będzie dziś pracował między innymi nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przepisy opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidują powstanie elektronicznej bazy danych osób fizycznych, prawnych i wspólników spółek niewypłacalnych.

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się także nowelizacją Prawa wodnego, która jest odpowiedzią na uwagi do wprowadzone od stycznia tego roku nowe zasady odpłatności za korzystanie z usług wodnych. Porządek posiedzenia rządu, na polecenie premiera, został też uzupełniony o informację ministra środowiska na temat niewyjaśnionych pożarów wysypisk śmieci.

Posłowie wracają do prac nad projektami ustaw, które mają pomóc kredytobiorcom zadłużonym w obcych walutach, głównie we franku szwajcarskim. Projektami zajmie się specjalna podkomisja. Grupa posłów działa od początku 2017 roku, ale przez wiele miesięcy projekty rozwiązań w sprawie kredytów indeksowanych do obcych walut były w tak zwanej sejmowej zamrażarce.

Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś konfliktem na Ukrainie. Formalny briefing w tej sprawie zwołano na wniosek Polski. Posiedzeniu rady będzie przewodniczył minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Rozmowy o współpracy naukowej zdominują trzeci dzień wizyty Jarosława Gowina w Izraelu. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego weźmie udział w międzynarodowej konferencji na temat nauki i innowacyjności Thinking out of the box i spotka się m.in. z członkinią Rady Szkolnictwa Wyższego Izraela.

Historia

1580 – Za zasługi w obronie wiary katolickiej i jako zachęta do dalszych działań, szczególnie przeciwko Turkom i Tatarom, papież Grzegorz XIII nadał królowi Stefanowi Batoremu tytuł Fidei Defensor (Obrońca Wiary).

1919 – W Poznaniu zakończono budowę pociągu pancernego Danuta.

1990 – W Paryżu podpisano porozumienie o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

1993 – Prezydent Lech Wałęsa rozwiązał Sejm i Senat oraz zarządził przedterminowe wybory.

2005 – Francuzi odrzucili w referendum Konstytucję dla Wspólnoty Europejskiej.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński