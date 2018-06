29 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Tylko u nas

Biznes. Dzieci Jana Kulczyka zgodnie uznały, że w biznesie lepiej będzie im osobno. Sebastian zostaje z aktywami Kulczyk Investments, Dominika zabiera równowartość w gotówce. Więcej na pb.pl

Nieruchomości. Właściciele działek budowlanych dalej podnoszą stawki w ogłoszeniach sprzedaży. W Warszawie średnia cena ofertowa sięgnęła już 800 zł/mkw. Ceny rosły także poza największymi ośrodkami miejskimi. Więcej...



GPW. Potencjał spadkowy indeksu sWIG80 sięga co najmniej 10 proc., a zniżki mogą potrwać od kilku tygodni do nawet blisko roku, podpowiada analiza wykresu. Więcej na pb.pl

Ze spółek i o spółkach

Pekao, Alior. Bank Pekao najprawdopodobniej połączy się z Alior Bankiem - informuje agencja Reuters. Zgodę na realizacje planu miał dać prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Więcej

GetBack. Opcje spółek z rajów podatkowych, technologia kryptowalutowa i ostrzeżenia KNF. Takie jest tło handlu "akcjami" windykatora uruchamianego 2 lipca. Więcej na pb.pl

PKP Cargo. Spółka chce zmian w opłatach rezerwacyjnych w rozkładzie jazdy, co ma zmniejszyć zatory. PKP PLK nie mówią nie. Więcej na pb.pl

JSW. Spółka nie wypłaci dywidendy za 2017 r. Więcej

elPLC. Tarnowska firma elPLC, zajmująca się automatyzacją i robotyzacją produkcji, rozmawia o przejęciach. Potem może wejść na GPW. Więcej na pb.pl

Cyfrowy Polsat. Spółka nie wypłaci dywidendy za 2017 r. Więcej

KGHM. W sprawie kopalni Afton Ajax miedziowego giganta odprawiły już z kwitkiem władze regionalne, a wczoraj federalne. Więcej na pb.pl

Unimot. Spółka przedstawiła strategię do 2023 r. Więcej

Grupa Lotos. Państwowy producent paliw to kolejna firma, której walne zostało przerwane. Rynek poznał jednak nadzorcę to prawnik pracujący kiedyś dla polityka PiS. Więcej na pb.pl

GPW. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami Budopolu-Wrocław, Ideonu, Ampli, MNI, Regnon oraz Clean&Carbon Energy w terminie od 2 lipca do 30 września włącznie. Więcej...



BioMaxima. Lubelska spółka uchwaliła emisję akcji dla menedżerów. Zapowiedziała też przejście na główny rynek. Więcej na pb.pl

Deweloperzy. Nawet dwucyfrowa stopa prognozowanej dywidendy charakteryzuje akcje giełdowych deweloperów wynika z raportu DM mBanku. Więcej

Wczoraj na rynkach

USA - Zwyżki na Wall Street

Polska - WIG20 najniżej od ponad roku, sWIG80 przerwał spadki

Kalendarium makro

Polska

14:00 Polska: saldo rachunku bieżącego Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 23 mln.

Świat

01:30 Japonia: Stopa bezrobocia Okres:maj. Poprzednia wartość: 2,5%. Prognoza: 2,5%.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa, wst. Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,6% rdr.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a. Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5,2%.

10:30 Wielka Brytania: Podaż pieniądza M4 Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,2% mdm.

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, fin. Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 0,4% kdk oraz 1,4% rdr. Prognoza: 0,1% kdk oraz 1,2% rdr. 11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP, dane szacunkowe Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,9% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza 0,4% mdm.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks Chicago PMI Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 62,7 pkt. Prognoza: 60,1 pkt.

Kalendarium wydarzeń w spółkach z GPW>>

W Polsce i na świecie

W ostatnim dniu posiedzenia senatorowie wybiorą ławników Sądu Najwyższego. Zgodnie z nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa 3 lipca. We wtorek senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pozytywnie zaopiniowała 13 kandydatów na ławników w SN.

W Brukseli drugi dzień szczytu UE (godz. 9). Poza dokończeniem dyskusji z pierwszego dnia m.in. o migracji, bezpieczeństwie i obronie szefowie państw i rządów krajów unijnych już w formacie 27 państw bez Wielkiej Brytanii będą rozmawiać na temat brexitu. Państwa strefy euro w poszerzonym do 27 krajów formacie mają rozmawiać też o reformach eurolandu. W spotkaniu ma wziąć udział także premier Mateusz Morawiecki.

#naBankiera

Kolejny tydzień dobiega końca, a to oznacza kolejną sondę #naBankiera. Jak co tydzień możecie wskazać temat, którym ma się zająć redakcja Bankier.pl. Zapraszamy Was do udziału w głosowaniu na poniższe tematy.



W tym tygodniu w sondzie pojawiła się nowość - pole na wpisanie propozycji naszych czytelników. Wszystkie artykuły, które ukazały się dotąd w serii #naBankiera, znajdziecie pod tym linkiem.

Jaki temat powinniśmy poruszyć na Bankier.pl?

Jeśli powyższa sonda jest niewidoczna, kliknij w ten link.

<a href="https://bankier.polldaddy.com/s/box" _mce_href="https://bankier.polldaddy.com/s/box">View Survey</a>

Informacje zebrał: Kamil Zatoński