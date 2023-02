280 zł za miejsce w kolejce do urzędu. Pośrednicy zarabiają na Ukraińcach

Działający na Mazowszu Portal Cudzoziemca inPOL miał usprawnić legalizację pobytu, a stał się żyłą złota dla samozwańczych pośredników - czytamy w czwartkowym wydaniu "Gazety Dziennika Prawnego".

fot. Marcin Szkodziński / / FORUM

Jak zaznaczono, "choć wolne terminy wizyt w urzędzie znikają z kalendarza, przybywa tych, którzy oferują je odpłatnie". "Stawki? Od 200 do 500 zł" - wyjaśniono w artykule.

"Każdy system informatyczny dostępny publicznie w sieci jest podatny na działania botów czy skryptów. inPOL posiada wbudowane zabezpieczenia" – twierdzi Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Zwrócono uwagę, że "są jednak sposoby na ich obejście". "Udało nam się to potwierdzić u pośredników. Jeden był w stanie wygenerować termin już na przyszły tydzień. Za 280 zł" - czytamy w "DGP".

Jak wyjaśniono, "ceny takich usług wzrosły ostatnio niemal dwukrotnie, i to może nie być koniec". "Po 1 kwietnia wnioski będą mogły zacząć składać osoby, które znalazły się w Polsce po 24 lutego i dotąd korzystały z ochrony czasowej" – powiedział ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców Michał Wysłocki, cytowany w dzienniku. "Wtedy swój pobyt może zechcieć zalegalizować od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy osób" - napisano.

Żeby nie płacić pośrednikowi

Podkreślono, że "zadaniem systemu inPOL, który działa przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, jest umożliwienie zapisania się do złożenia wniosku w urzędzie oraz śledzenia statusu dokumentów pobytowych, w tym decyzji administracyjnej i karty pobytu". "I choć sam WUM przekonuje, że to realna opcja, nasi rozmówcy ucinają: nie sposób znaleźć terminu" - napisano w artykule.

Jak oceniono, "problemu nie mają za to pośrednicy". "Kim są? To zarówno podmioty zarejestrowane w KRS jako prowadzące działalność z zakresu zatrudnienia, zarządzania stronami www, jak i pojedyncze osoby. Przeważają Ukraińcy, ale Polacy też są" - czytamy w dzienniku.

"W przypadku Mazowsza prawnicy radzą wprost, by omijać inPOL i składać wnioski pocztą tradycyjną, co wydłuża postępowanie, ale data stempla pocztowego oznacza formalne złożenie wniosku pobytowego. Po kilku miesiącach urząd powinien wezwać cudzoziemca na wizytę, co pozwoli wszcząć postępowanie" - napisano.(PAP)

gj/ mark/