28 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Nieruchomości. Gospodarcza jazda na pełnym gazie (bez hamowania stopami procentowymi) może skończyć się kraksą na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ale nie musi. Więcej na pb.pl

Ubezpieczenia. Najpierw wyreżyserowane wypadki, a później wyolbrzymiane szkody i wybujałe roszczenia - to kwintesencja działania przestępców wyłudzających pieniądze z odszkodowań. Pokazujemy, gdzie i jak szukają ofiar na polskich drogach. Więcej...



Ze spółek i o spółkach

GetBack. Opcje konwertowalne na tokeny o nazwie GetBack wejdą 2 lipca do obrotu na Novej Giełdzie, platformie obrotu, założonej przez Mariusza i Damiana Patrowiczów. Więcej na pb.pl

GPW. By w stawie pływały grube ryby, najpierw trzeba go zarybić. Giełda poszuka więc ikry. Więcej na pb.pl

GPW. Giełda zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2022. Inwestorzy indywidualni nie są jej centrum, choć giełda zapowiada, że ich los tez się poprawi. Więcej...



PKO BP. Bank. utworzył rezerwy w wysokości 63 mln zł, które obciążą wyniki drugiego kwartału 2018 roku. Rezerwy są związane z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

ING. Sąd unieważnił umowę kredytu frankowego. Czy będzie precedens? Na razie co sąd, to inne rozstrzygnięcie Więcej na pb.pl

PGNiG. O porozumieniach PGNiG z amerykańskimi firmami wiadomo niewiele, ale świadczą one o ambicjach polskiego sprzedawcy. Więcej na pb.pl

Pekao. Bank poprawia ofertę liczy, że przyciągnie zamożnych Polaków oraz pracujących w Polsce Ukraińców. Więcej...

Vistula. Na walnym modowej grupy najgłośniej było słychać producenta słodyczy, ale nie będzie miał nic do powiedzenia w radzie. Więcej na ob.pl

GetBack. Bożena Solska zrezygnowała z funkcji członka zarządy GetBacku ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2018 r. Więcej

Protektor. Lubelska spółka Protektor przedstawiła strategię na lata 2018-2023, której celem jest zwiększenie przychodów do 251 mln zł ze 112 mln zł w 2017 r. oraz sześciokrotny wzrost EBITDA do 58,4 mln zł. Więcej na pb.pl

T-Bull. T-Bull z emisji nowych akcji chce zdobyć do 6 mln zł i przy okazji przenieść się na rynek regulowany GPW. Więcej na pb.pl

Quercus TFI. Akcjonariusze Quercus TFI zgodzili się, by cały zysk osiągnięty w 2017 roku w wysokości 34 mln zł przeznaczyć na ograniczenie wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBacku lub na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych Więcej

Polnord. Hanapeta Holdings Co Limited z siedzibą na Cyprze przekroczył 5 proc. udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Polnordu. Więcej

Debiuty. Dziś na GPW zadebiutują akcje ML System, a na NewConnect - spółki Vabun.

Fundusze

W mało której grupie produktów inwestycyjnych strategia zarządzających odbija się w wynikach funduszy "technologicznych". Jedne w rok zarobiły 30 proc., inne traciły. Więcej na pb.pl

Wczoraj na rynkach

USA - Obawy o globalny handel wystraszyły Wall Street

Polska - Europa odbija od dna, a GPW i tak spada

W Polsce i na świecie

Dziś wizytę w Warszawie złoży premier Macedonii Zoran Zaew, który spotka się z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. Według rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej, głównym celem spotkania obu premierów jest wzmocnienie współpracy politycznej i gospodarczej między Polską a Macedonią, potwierdzenie euroatlantyckiej orientacji macedońskiej polityki zagranicznej.

Dziś w drugim dniu posiedzenia Senat prawdopodobnie zajmie się nowelizacją Kodeksu wyborczego, która przewiduje m.in. zdjęcie z komisji wyborczych obowiązku nagrywania i transmisji swoich prac, uproszczenie procedury odwoławczej ws. podziału na okręgi wyborcze oraz poszerzenie katalogu osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

Dziś w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zakończy wizytę na Łotwie.

W Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt UE, na którym przywódcy unijni mają rozmawiać głównie o migracji (godz. 15). Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki.

Historia

449 lat temu Sejm w Lublinie uchwalił akt realnej unii polsko-litewskiej.

104 lata temu w Sarajewie od kul serbskiego zamachowca zginął austriacki następca tronu arcyksiążę Franciszek Ferdynand wraz z małżonką; wydarzenie to stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszej wojny światowej.

99 lat temu w Pałacu Wersalskim państwa zwycięskiej koalicji podpisały Traktat Pokojowy z Niemcami - najważniejszy z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 mln żołnierzy, a około 20 mln zostało rannych; w imieniu Polski pod traktatem podpisy złożyli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

62 lat temu w Poznaniu doszło do robotniczych protestów z żądaniami "Chleba i Wolności", które przerodziły się w trwające trzy dni walki uliczne, do ich stłumienia władze komunistyczne użyły wojska; śmierć poniosło co najmniej 58 osób, rannych zostało ok. 600.

Informacje zebrał: Kamil Zatoński