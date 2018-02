27 lutego 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

Prognozy. Od tąpnięcia indeksów z początku lutego żaden z ankietowanych przez Bloomberga strategów nie obniżył prognozy na koniec roku dla indeksu S&P500. Więcej...

Przepowiednie. Goldman Sachs prognozuje, że przy określonym poziomie rentowności obligacji USA można oczekiwać spadku rynku akcji o 20-25 proc. Więcej...

Pekao SA Bank zarobił w IV kw. 2017 roku 1,054 mld zł i liczy na dwucyfrowy przyrost zysku w tym roku. Więcej...

Tarczyński S.A. OFE znów się postawiły. Nie chcą puścić Tarczyńskiego. Po kolejnym podbiciu ceny przez wzywającego, fundusze znów powiedziały "weto". Więcej...

Rainbow Tours na tle słabego sWIG80 błyszczy Rainbow Tours, prowadząca działalność podobną do litewskiego Novaturasu, który szykuje się do giełdowego debiutu. Więcej...

APATOR planuje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 39,7 mln zł, czyli 1,20 zł brutto na akcję, zamierza też przeprowadzić program skupu akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł. Więcej...

Quercus TFI Pesymistyczne prognozy nie przeszkadzały funduszom towarzystwa w 2017 r. TFI nie zmienia jednak strategii. Więcej...

EBC Solicitors zbył wszystkie posiadane udziały Red Dev Studio sp. z o.o. za 820.000 zł. Więcej...

Emperia Holding przedstawiła wyniki za IV kwartał. Więcej...

Kernel Holding ustalił dzień dywidendy na 19 kwietnia 2018 r. i dzień wpłaty na 26 kwietnia. Więcej...

Termo2Power poinformował o kolejnych testach we Włoszech. Więcej...

Agora Sprzedaż gruntu podwyższy EBIT spółki w I kw. o 8,3 mln zł. Więcej...

SARE Petrovasko Limited sprzedał 10,5% udziałów w spółce. Więcej...

Dębica Altus TFI zwiększył zaangażowanie w Dębicy do 5,62 proc. Więcej...

Wczoraj na rynkach

Polska: GPW pędzi jak ślimak. Lotos i Bumech w górę

USA: Wall Street utrzymuje kurs "na północ"

Kalendarium giełdowe

ALTA NWZA ws. powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej oraz zmian w składzie RN.

ASBIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

DEKTRA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

PLAY Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

MONNARI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

REMAK Publikacja raportu za 2017 rok.

PZU NWZA ws. zmiany w składzie RN.

TOYA NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia akcji, zmiany statutu, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych oraz zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

4FUNMEDIA NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.

Kalendarium makroekonomiczne

09:05 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB

Yves Mersch

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 4,6% rdr.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,7% mdm. Prognoza: 1,6% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,7% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 2,8% mdm. Prognoza: -2% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Saldo obrotów towarowych

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: -72,26 mld USD.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks S&P/Case-Shiller

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 6,1% rdr. Prognoza: 5,9% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board

Okres: luty. Poprzednia wartość: 125,4 pkt. Prognoza: 126 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Richmond

Okres: luty. Poprzednia wartość: 14 pkt.

W Polsce i na świecie

Ostatnie w tym miesiącu posiedzenie rozpocznie dziś Sejm. Projekty omawianych pierwszego dnia ustaw dotyczą m.in: komorników sadowych, kosztów komorniczych i kierujących pojazdami. Ponadto zaplanowano drugie czytanie prezydenckiej propozycji o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Zapowiedziano także prace nad rządowym planem zmian w kodeksie cywilnym. Podstawową zmianą ma być skrócenie ogólnego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat. Posłowie będą również kontynuować prace nad zmianami w prawie łowieckim. Informacja bieżąca Rady Ministrów dotyczyć ma stanu lasów i realizacji "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości" w 2015 roku.

Dyskusja o sytuacji w Polsce będzie dziś jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Jest to związane z rozpoczęciem w grudniu przez Komisję Europejską procedury dotyczącej uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce.

Przedstawiciele Korei Południowej i Północnej ponownie spotkają się dziś na granicy obydwu państw. Tym razem rozmawiać będą o warunkach udziału północnokoreańskiej delegacji w Paraolimpiadzie w Pjongczang. Paraolimpiada rozpocznie się 9 marca.

Południowokoreańska prokuratura ogłosi dziś jakiej kary domaga się wobec byłej prezydent Park Geun-hye. Odsunięta od władzy prezydent oskarżana jest o ujawnienie tajemnic państwowych oraz nadużycia władzy. Prezydent Park grozi nawet dożywocie. Minimalny wymiar kary w związku z postawionymi jej zarzutami to 10 lat więzienia. W tym miesiącu na 20 lat pozbawienia wolności skazano byłą przyjaciółkę Park Geun-hye, Choi Soon Sil, której udowodniono wyłudzenie od południowokoreańskich koncernów ponad 50 mln dolarów. Kobieta miała powoływać się na wpływy w pałacu prezydenckim.

Historia

118 lat temu założono klub piłkarski Bayern Monachium

85 lat temu w Berlinie w nocy z 27 na 28 lutego doszło do pożaru gmachu Reichstagu, co - po oskarżeniu o ten czyn komunistów - stało się decydujące dla pełnego przejęcia władzy w Republice Weimarskiej przez NSDAP i Adolfa Hitlera.

72 lata temu ze Szczecina wyjechał pierwszy transport deportowanych Niemców.

61 lat temu ukazał się pierwszy numer tygodnika „Polityka”

28 lat temu Polska i Izrael wznowiły stosunki dyplomatyczne