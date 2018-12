27 grudnia 2018 - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Wall Street - Po najgorszej w historii wigilijnej sesji giełdowej, amerykański rynek akcji zanotował w środę gigantyczne odbicie. Indeks Dow Jones zaliczył największy w historii punktowy wzrost, a trzy najważniejsze indeksy zaliczyły największe wzrosty od 9 i pół roku. Bardzo duży wzrost ceny zanotowała także ropa naftowa. Czytaj więcej...

GPW - Rok 2018 był dla polskiego rynku kapitałowego rokiem porażki na wielu polach. Jednym z nich była kwestia exodusu z GPW, który nie tylko przybrał na sile, co rozrósł się do niespotykanej dotąd skali. Czytaj więcej...

GPW - Jest ich mniej i w większości wyraźnie zbiednieli. To nie był dobry rok dla giełdowych miliarderów Czytaj więcej na pb.pl...

CD Projekt - Sąd Apelacyjny oddalił powództwo CD Projektu w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - podała spółka w komunikacie. Czytaj więcej...

Enea - Enea szacuje, że przychody w wyniku aukcji głównej rynku mocy na 2023 rok oraz aukcji z 15 listopada dla bloku 11 w Elektrowni Kozienice (z umową mocową na 15 lat) i zakontraktowanych 915 MW wynosić mogą w 2023 roku około 220 mln zł - podała spółka w komunikacie. Czytaj więcej...



PGE - Polska Grupa Energetyczna w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2023 zakontraktowała łącznie 6.850 MW obowiązku mocowego - poinformowała spółka w komunikacie. Umowy mocowe zawarte zostały na jeden rok. Czytaj więcej...

Energa - Grupy Energa szacuje przychody z rynku mocy w 2023 roku na 96,8 mln zł - podała spółka w komunikacie. Według szacunków Energi, przychody Elektrowni Ostrołęka od 2023 roku przez piętnaście lat mogą wynieść 173 mln zł rocznie. Czytaj więcej...

Energetyka - Cena zamknięcia w aukcji głównej na rynku mocy na rok 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne w komunikacie, podając wstępne wyniki aukcji z 21 grudnia. Aukcja zakończyła się w rundzie ósmej, gdzie cena wywoławcza wynosiła 217,6 zł, a cena minimalna 189,95 zł/kW/rok. Czytaj więcej...

Prawo - Resort sprawiedliwości ugiął się pod presją i wykasował zapis ścigania członków rad nadzorczych za nieumyślne, nieświadome szkody. Czytaj więcej na pb.pl...

Ciech - Grupa Ciech zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie dłużne w wysokości do 500 mln zł - poinformowała spółka w uzasadnieniu projektu uchwały na NWZ, zwołanego na 28 stycznia 2019 r. Czytaj więcej...

NextBike - Nextbike Polska prognozuje w 2018 roku osiągnięcie 61,2 mln zł przychodów i 14 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie. Czytaj więcej...

11bit - 11 bit studios kupiło biurowiec na warszawskiej Pradze, ponieważ planuje dwukrotny wzrost liczby pracowników w kolejnych 2-3 latach - poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Miechowski. Obecnie zespoły produkcyjne pracują nad dodatkami do "Frostpunka" i "This War of Mine" oraz nową grą, nazwaną roboczo "Projekt 8" - studio przyznaje, że premiera tego ostatniego tytułu w 2020 roku to ambitny cel. Czytaj więcej...

Getin Noble - Giełda Papierów Wartościowych zakwalifikowała Getin Noble Bank na listę alertów i wykreśliła akcje spółki z indeksu mWIG40 - poinformowała giełda w komunikacie. Łącznie decyzją zarządu GPW na listę alertów trafiło 45 spółek. Czytaj więcej...

Libet - Libet otrzymał dwie wstępne oferty nabycia nieruchomości i ruchomości służących produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych - poinformował Libet w komunikacie. Oferty dotyczą aktywów zlokalizowanych w dwóch jednostkach produkcyjnych spółki, a ich łączna wartość wynosi minimum 40 mln zł brutto. Czytaj więcej...

Play - Spółka zależna Playa wypowiedziała 21 grudnia 2018 roku Polkomtelowi umowę o roamingu krajowym przy zachowaniu 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia - podał Play w komunikacie. Czytaj więcej...

ABC Data - Also chce zostać liderem rynku dystrybucji IT w Polsce, więc ogłosiło wezwanie do sprzedaży akcji spółki z GPW. Czytaj więcej na pb.pl...

Fast Finance - Miliony udzielonych i niespłaconych pożyczek, zmanipulowany raport finansowy i komornicy pukający do drzwi wrocławskiego windykatora. Fast Finance balansuje nad przepaścią. Czytaj więcej na pb.pl...

Obligacje - Zamiast oczekiwanych rekordów, załamanie rynku. Wartość publicznych emisji spadła o połowę, a i tak statystykę ratują emisje Orlenu, na które przypadło 66 proc. rynku. Czytaj więcej na pb.pl...

