27 grudnia 2017 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Tylko u nas

Rok 2017 na rynkach finansowych był najnudniejszy od przynajmniej dekady. Działo się niewiele, zmienność była marna, nastroje bardzo optymistyczne, a czarne łabędzie nie nadpłynęły. - czytaj więcej.

Ze spółek i o spółkach

CCC - podmiot podpisał z Peeraj Brands International SRL niewiążące wstępne porozumienie dotyczące kupna przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie sklepów działających pod marką CCC w Rumunii oraz powiązanej z tą działalnością spółki Shoe Express SRL - poinformowało CCC w komunikacie - czytaj więcej.

Alior - Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na stosowanie metody AMA (z ang. Advanced Measurement Approach), co podwyższy łączny współczynnik kapitałowy banku o 0,24 pkt. proc. - podał Alior w komunikacie - czytaj więcej.

Famur - Famur ma zwrócić 48,9 mln zł podatku VAT wraz z odsetkami w związku z transakcją z 2013 roku - podała spółka w komunikacie. Jednocześnie Famur wyjaśnia, że zapłata podatku VAT w spółce zależnej skutkować ma otrzymaniem przez Famur zwrotu podatku VAT w tej samej wysokości - czytaj więcej.

Trakcja - Konsorcjum, którego liderem jest Trakcja, podpisało z PKP PLK porozumienie w sprawie modernizacji krajowej linii kolejowej nr 9 - podała spółka w komunikacie. Wartość porozumienia to 19,54 mln zł, z czego nie mniej niż 13,2 mln zł będzie miało wpływ na wyniki Trakcji - czytaj więcej.



Cloud - Cloud Technologies zaakceptował w ramach skupu akcji własnych oferty sprzedaży 299,4 tys. papierów po średniej cenie 60,12 zł - podała spółka w komunikacie. Na skup spółka wyda łącznie 18 mln zł, czyli całą pulę środków przeznaczonych na ten cel - czytaj więcej.

PMPG - PMPG kupiło od swojego większościowego akcjonariusza, Michała Lisieckiego, 50,1 proc. udziałów w spółce Orle Pióro, czyli wydawcy tygodnia "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy" - podało PMPG w komunikacie. Cena udziałów to 11,9 mln zł - czytaj więcej.

Polnord - Murapol przekroczył próg 5 proc. w ogólnej liczbie głosów w spółce Polnord - podał Polnord w komunikacie. Obecnie Murapol posiada 9,87 proc. kapitału zakładowego spółkii - czytaj więcej.

Esotiq & Henderson - Esotiq & Henderson pozbył się sukienek, ale z handlu czym innym niż bielizna nie rezygnuje. Sprzedaż rośnie, ale na gotówkę trzeba czekać długo - więcej na pb.pl

Agora - Zarząd Agory podjął uchwałę o zamiarze utworzenia podatkowej grupy kapitałowej. Ma to pozwolić na 5 mln zł oszczędności rocznie - więcej na pb.pl.

Wojas - Wojas podpisał umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Chochołowskie Termy za 25 mln zł - poinformował Wojas w komunikacie.



Merlin Group - Merlin Group odwołał prognozy wyników na 2017 rok z powodu znaczących różnic w stosunku do przyjętych założeń i zrezygnował z publikacji dalszych prognoz - poinformowała spółka w komunikacie - czytaj więcej.

EBC - EBC Solicitors nie otrzymał od Telehorse pozostałej do zapłaty części ceny sprzedaży udziałów w Red Dev Studio. W związku z tym skorzysta ze swoich uprawnień i przeniesie z powrotem na własność te udziały - poinformował EBC Solicitors w komunikacie - czytaj więcej.

Colian - Colian podpisał umowę kupna 100 proc. udziałów irlandzkiego producenta wyrobów czekoladowych, Lily O’Brien’s Holding Limited (LOBH). Wartość transakcji to 33,8 mln EUR - podała polska spółka w komunikacie - czytaj więcej.



Stoppoint - Spółka zależna Stoppoint, Dazumi, zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneks do umowy, zgodnie z którym otrzymała tytułem dofinansowania projektu wdrożenia wyników prac B+R kwotę 9,8 mln zł - poinformował Stoppoint w komunikacie - czytaj więcej.

DCD - Dolnośląskie Centrum Deweloperskie odwołało prognozy wyników na lata 2017 -2020 - poinformowała spółka w komunikacie - czytaj więcej.

Ostatnio na rynkach

Polska - WIG20 zrobił krok w tył. Odbicie Kruka

USA - Na amerykańskich giełdach poświąteczny marazm

CAMBRIDGE - NWZA ws. zmian w składzie RN.

VANTAGE - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

IGORIA - NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

ADIUVO - NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany treści uchwały nr 6 NWZ z 17 grudnia 2015 roku dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania członków RN.

UNIFIED - NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i F do obrotu na GPW, zmiany w statucie, zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.

AIRWAY - NWZA ws. zmian w składzie RN.

ARTNEWMED - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, dalszego istnienia spółki oraz podniesienia kapitału zakładowego na drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru

W Warszawie zostanie po południu podpisana umowa na dostawę dwóch nowoczesnych niszczycieli min wraz z trzema pakietami wsparcia logistycznego. O 13.00 w obecności wiceministra obrony Bartosza Kownackiego zostanie również sfinalizowany kontrakt na dostawę okrętu ratowniczego z opcją zamówienia drugiej takiej jednostki.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotka się w Krakowie z ministrem obrony Chorwacji Damirem Krstičevićem. Szefowie resortów obrony będą rozmawiać w siedzibie Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego.

Dziś na wschodzie Ukrainy ma się odbyć największa w historii konfliktu w Donbasie wymiana jeńców. Zapowiedziały ją ukraińskie władze i wspierani przez Rosję separatyści. Ukraina ma wydać bojówkarzom 306 aresztowanych separatystów. Z więzień bojówkarzy do domów ma wrócić 74 Ukraińców.

1529 – Król Zygmunt I Stary przyłączył Mazowsze do Polski.

1655 – Potop szwedzki: wojska szwedzkie zakończyły nieudane oblężenie Jasnej Góry.

1918 – Wybuchło powstanie wielkopolskie.

1928 – Założono przedsiębiorstwo Linie Lotnicze LOT spółka z o.o.

1929 – W ZSRR zakończono program nowej polityki ekonomicznej NEP.

2002 – Publikacja artykułu w Gazecie Wyborczej rozpoczęła tzw. aferę Rywina.

Zebrał: Adam Torchała