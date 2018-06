27 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Surowce. Biały Dom stoi na stanowisku, że eksport ropy naftowej z Iranu powinien być zredukowany do zera po wejściu w życie amerykańskich sankcji wobec tego kraju. Więcej

KNF. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności Domowi Maklerskiemu W Investments. Więcej

Ze spółek i o spółkach

PGNiG podpisał 20-letnią umowę na dostawy skroplonego gazu z USA w ilości ok. 2,7 mld USD rocznie. Dostawy mają się rozpocząć od 2022 roku. Ceny nie podano. Więcej

Spółki Skarbu Państwa. Zgromadzenia PGE, KGHM i Orlenu przerwano ze względu na chaos wokół kwestii wynagrodzenia zarządów. Więcej na pb.pl

CD Projekt Fragment rozgrywki nowej gry CD Projektu, "Cyberpunk 2077", prezentowany w połowie czerwca na targach E3, pochodzi z wersji gry wcześniejszej niż tzw. wersja alfa. Więcej

Medicalgorithmics wypłaci 1,42 zł dywidendy na akcję. Więcej

Serinus Energy BNY Mellon Trust and Depositary oraz Aurora Nominees przekroczyły próg 5% głosów na WZA spółki. Więcej

PKN Orlen rozważy emisję euroobligacji w celu zrefinansowania obligacji o wartości 500 mln euro zapadających w 2021 r. Więcej

Silvair Cena maksymalna akcji spółki w ofercie publicznej została ustalona na 25 zł. Więcej

ML System zadebiutuje na GPW w czwartek, 28 czerwca. Więcej

Sygnity podpisało z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę na rozwój i utrzymanie oprogramowania za 26,2 mln zł. Więcej

Qumak podpisała umowę z Vienna Insurance Group Polska na 5,4 mln zł. Więcej

Wczoraj na rynkach

Polska - Maluchy z GPW nurkują coraz głębiej

USA - Odbicie "zdechłego kota" na nowojorskich parkietach

Kalendarium makroekonomiczne

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3

Okres: maj. Poprzednia wartość: 3,9% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: zamówienia na dobra bez środków transportowych, wst.

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,9% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.

Okres: maj. Poprzednia wartość: -1,6% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

18:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed Erica Rosengrena z Bostonu

Kolejny dzień WZA w giełdowych spółkach. Więcej w kalendarium giełdowym Bankier.pl.

Z Polski i ze świata

Sejm na jednodniowym, dodatkowym posiedzeniu zajmie się dziś pilnymi rządowymi projektami zmian w ustawach dotyczących gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska proponuje kilka rozwiązań, które - jak podkreślał szef rządu - mają wyeliminować różne patologie, nieprawidłowości, niedoskonałości systemu.

Sejm zajmie się dziś także projektem ustawy "Mieszkanie na start". Wprowadza on dopłaty do czynszów. To jeden z elementów programu "Mieszkanie+". Dopłaty mają obowiązywać od 2019 roku. Rząd szacuje, że z programu może skorzystać około 40 procent społeczeństwa.

W porządku dzisiejszych obrad jest też rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Jest to jedna z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Projekt zakłada jej zniesienie i włączenie do jednej, bądź kilku sąsiednich gmin.

Senat, który rozpoczyna dziś trzydniowe posiedzenie, ma wybrać ławników Sądu Najwyższego.

Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli oficjalną wizytę na Łotwie.

Historia

1816 - amerykańskie okręty wojenne ostrzelały Algier.

1893 - krach na giełdzie w Nowym Jorku.

1917 - pierwsze oddziały USA przybyły do Europy w celu włączenia się do wojny.

1929 - w Nowym Jorku odbyła się pierwsza publiczna demonstracja kolorowej telewizji.

1985 - Route 66 łącząca Chicago z Los Angeles została skreślona z listy autostrad.

1986 - Polska została członkiem Banku Światowego.

Informacje zebrał Krzysztof Kolany.