27,5 mld zł nadwyżki w budżecie po wrześniu 2022 r.

W budżecie po dziewięciu miesiącach 2022 r. została odnotowana nadwyżka na poziomie 27,5 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w piątek. Jak wskazuje główny ekonomista MF Łukasz Czernicki, w kolejnych miesiącach nastąpi istotne pogorszenie wyników budżetu państwa.

Jak podało Ministerstwo Finansów w piątek, we wrześniu 2022 r. dochody budżetu państwa były niższe o ok. 2 mld zł, czyli 4,9 proc. r/r, i wyniosły ok. 38,0 mld zł. W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 383,1 mld zł i było wyższe o ok. 23,1 mld zł (tj. 6,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - wrzesień 2021 r.

"W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który do końca września został zasilony ponad 2 mld zł ze środków uzyskanych przez budżet państwa ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych" - napisał Łukasz Czernicki.

Premier: Nie ma zgody na duszenie inflacji przez bardzo wysokie bezrobocie Dziennikarze przytoczyli zarzuty ekonomistów, że w ostatnich latach coraz większa część wydatków państwa znalazła się poza budżetem i kontrolą parlamentu, "za to w siłę rośnie Polska funduszowa". "Rozumiem, że chodzi o ekonomistów szkoły Balcerowicza, zaangażowanych politycznie turboliberałów. Uczciwiej byłoby powiedzieć, że zarzucają mi to politycy PO. Chciałbym zapytać tych ekonomistów, co zrobiliby na miejscu rządu w pierwszych miesiącach pandemii, kiedy firmy potrzebowały tlenu w postaci tarczy antykryzysowej. Właśnie do interwencji w takich sytuacjach zostały powołane PFR, Bank Gospodarstwa Krajowego. Te pieniądze są wydawane jednocześnie szybko, zgodnie z wyzwaniami chwili, jak i transparentnie. W przeciwieństwie do tego, co robił rząd PO-PSL, który po kryzysie w 2008 r. stosował kreatywną księgowość łącznie z umorzeniem obligacji należących do OFE" - mówił premier.

"W kolejnych miesiącach br. dochody budżetu państwa zostaną pomniejszone o kolejne kwoty wynikające z ww. ustawy (łącznie w 2022 r. do wysokości 10 mld zł). Oznaczać to będzie ubytek pierwotnie zaplanowanych dochodów budżetu państwa z ww. tytułu w 2022 r., co istotnie pogorszy wynik budżetu państwa w kolejnych miesiącach" - dodał.

„Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dochody budżetu państwa z wpłaty zysku NBP (ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 prognozę wysokości wpłaty części rocznego zysku NBP) została przekazana do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ustawie budżetowej na 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu wpłaty z zysku NBP na kwotę 844.455 tys. zł. Zatem do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafiło 9.581.338 tys. zł. Kwota ta pomniejszyła dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP w 2022 r.” – wskazał resort finansów w komunikacie.

MF podało, że dochody z VAT we wrześniu br. były wyższe o ok. 0,5 mld zł, tj. 2,5 proc. r/r i wyniosły ok. 18,6 mld zł. W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 169,7 mld zł i było wyższe o ok. 11,6 mld zł (tj. 7,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - wrzesień 2021 r.

Z kolei dochody z podatku akcyzowego we wrześniu br. były wyższe od dochodów we wrześniu poprzedniego roku o ok. 0,1 mld zł, tj. o 1,5 proc., i wyniosły ok. 6,6 mld zł. W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 58,7 mld zł i było wyższe o ok. 4,1 mld zł (tj. 7,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - wrzesień 2021 r.

„Dochody budżetu państwa z PIT we wrześniu br. były wyższe o około 0,4 mld zł, tj. o 6,6 proc. r/r i wyniosły ok. 6,6 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-wrzesień 2022 r., dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 5,5 mld zł, tj. o 10,7 proc. r/r i wyniosły 57,5 mld zł” – podał resort finansów.

Dochody budżetu państwa z CIT we wrześniu br. były wyższe o ok. 0,7 mld zł, tj. 22,6 proc. r/r i wyniosły ok. 3,5 mld zł. W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 53,3 mld zł i było wyższe o ok. 15,4 mld zł (tj. 40,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - wrzesień 2021 r.

„Wydatki do końca września br. wyniosły 355,7 mld zł co oznacza, że w budżecie po dziewięciu miesiącach 2022 r. odnotowana została nadwyżka na poziomie 27,5 mld zł” – stwierdzono w komunikacie MF.

