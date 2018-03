26 marca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Dobra koniunktura nie trwa wiecznie. Koniunktura w polskiej gospodarce jest sprzyjająca. Cieszą się producenci, cieszą się konsumenci, a politycy przypisują sobie zasługi. Doceńmy ten błogostan, bo kiedyś się on skończy

Moody's milczy. Agencja Moody's poinformowała, że 23 marca nie dokonała aktualizacji ratingu Polski.

Tym będą żyły rynki. W Wielkim Tygodniu rynki finansowe drżeć będą przede wszystkim w obawie przed wielką wojną handlową, której kolejne salwy mogą doprowadzić do dalszych spadków na giełdach. W cieniu tych strachów pojawi się kilka istotnych danych makroekonomicznych oraz wyników spółek.

Banki – Jak rok temu, ciężarówki zawiozą do Szczecina tony papierów z banków. Prokuratura żąda nowych dokumentów, tym razem objętych tajemnicą bankową, choć poprzednich jeszcze nie przejrzała.

Orange Polska – Częstotliwość 450 MHz, za którą państwo chciało od Orange ponad 100 mln zł, teraz ma trafić do energetyki. Prawdopodobnie bez konkursu.

CCC – Grupa CCC miała w 2017 roku 302,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 59,7 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

CCC – Grupa CCC chce w 2018 roku zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 110 tys. m kw. netto, z czego około 43 proc. otwarte zostanie w Polsce, a reszta za granicą - poinformowała spółka w raporcie rocznym. W 2019 roku grupa zamierza otworzyć...

Medicalgorithmics – Spółka telemedyczna, która 99 proc. przychodów generuje w USA, w tym roku ma mocniej zaistnieć w Europie, zwłaszcza w Polsce.

GLG Pharma – Biotechnolodzy z NewConnect, opracowujący nowe leki na bazie starych, ruszają z badaniami na ludziach. Na komercjalizację projektu liczą już w przyszłym roku.

Mostostal Warszawa – Portfel zleceń Mostostalu Warszawa na koniec grudnia 2017 roku wynosił 1,25 mld zł, natomiast całej gupy kapitałowej 1,39 mld zł - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Echo – Przedstawiamy wyniki Echo Investment w czwartym kwartale 2017 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów.

Enter Air – Największa polska czarterowa linia lotnicza planuje publiczną emisję do 2,3 mln akcji. 18 kwietnia nadzwyczajne walne ma podjąć uchwałę w tej sprawie.

AAT Holding – AAT Holding ogłosił ofertę skupu do 1.970.721 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 24,63 proc. kapitału zakładowego, po cenie 23 zł każda - podała spółka w komunikacie. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 26 marca i potrwa...

Synthos – Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała o wykluczeniu akcji Synthosu z obrotu giełdowego z dniem 3 kwietnia - poinformowała Giełda w komunikacie.

Open Finance – Open Finance w skonsolidowanych wynikach za 2017 rok ujmie odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości firmy Home Broker, co będzie skutkowało korektą wyniku brutto o kwotę 19,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Mabion – Główny akcjonariusz sprzedał akcje, a uzyskane 175 mln zł od razu pożyczył spółce w zamian za papiery z nowej emisji.

Sescom – Zarząd Sescom przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 30 proc. jednostkowego zysku - poinformowała spółka w komunikacie.

Atal – Zarząd Atalu zdecydował o utworzeniu programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 70 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Eurocash – Eurocash chce wypłacić 0,73 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ zwołanego na 25 kwietnia.

Best – Best w 2018 roku planuje zwiększyć aktywność na rynku włoskim, w Polsce dostosowuje poziom inwestycji w portfele do sytuacji rynkowej i skupi się na dalszym zwiększaniu efektywności działania - poinformował PAP Biznes Krzysztof Borusowski, prezes...

W piątek na rynkach

Polska: Giełdy w dół. Inwestorzy boją się wojny handlowej

USA: Amerykańskie giełdy zanurkowały. Złoto najdroższe od miesiąca

Kalendarium

W Polsce i na świecie

Dziś spodziewana jest skoordynowana reakcja grupy unijnych państw na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii i próbę zabójstwa Siergieja Skripala. Władze w Londynie obarczają odpowiedzialnością Moskwę. O odpowiedzi Unii dyskutowali na szczycie w ubiegłym tygodniu w Brukseli europejscy przywódcy.

W Warnie w Bułgarii dziś (26.03) szczyt Unia Europejska-Turcja. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claudeem Junckerem, przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i premierem Bułgarii Bojko Borisowem. Bułgaria sprawuje obecnie prezydencję w Unii.

Dziś po godzinie 10. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie przedstawicieli państw unijnych oraz Rosji, Ukrainy i Białorusi na temat afrykańskiego pomoru świń w Europie.

Wieczorem poznamy laureatów Polskich Nagród Filmowych. Orły zostaną wręczone już po raz 20. Gala odbędzie się w Teatrze Polskim (początek o 20.00)

Wyższy Sąd Krajowy Szlezwiku Holsztyna sprawdza, czy zatrzymany wczoraj były premier Katalonii Carles Puigdemont będzie mógł być odesłany do Hiszpanii. Obecnie przebywa w areszcie tymczasowym przy sądzie w Neumuenster. Prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja, czy zostanie aresztowany na dłużej.

Egipt wybiera prezydenta. Wynik głosowania jest łatwy do przewidzenia, bo zdecydowanym faworytem jest obecny prezydent Abdel Fatah al-Sisi, który ubiega się o drugą kadencję. Wybory są traktowane jako referendum wobec jego osoby.

Historia

1790 – Sejm Czteroletni uchwalił tzw. podatek dochodowy dziesiątego grosza na utrzymanie armii, płacony z dóbr szlacheckich i w podwójnej wysokości z dóbr kościelnych.

1791 – We Francji przyjęto pierwszą definicję metra.

1982 – Sejm przyjął nowelizację Konstytucji PRL powołującą do życia Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.

1999 - Rozpoczęcie publikowania subindeksów sektorowych GPW.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński