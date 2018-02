26 lutego 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

Orlen – PKN Orlen rozliczył transakcję, w wyniku której kupił 56.280.592 akcji Unipetrolu - podał Orlen w komunikacie. Nabyte przez Orlen akcje stanowią ok. 31,04 proc. kapitału zakładowego Unipetrolu. Więcej

GPW – Udział inwestorów indywidualnych w obrotach był w zeszłym roku najwyższy od 5 lat. Ta na pozór dobra statystyka jest jednak słodko-gorzka, pierwsze półrocze zapowiadało bowiem lepszy wynik. Więcej

Deweloperzy – Spółki nadal chętnie powiększają banki ziemi. O nowych inwestycjach poinformowali Robyg i Ronson. Więcej na pb.pl

Getin – Getin Bank przenosi Centrum Operacji Bankowych z Wrocławia do jednostek zlokalizowanych w Jastrzębiu Zdroju i Warszawie – dowiedziała się redakcja Bankier.pl. W związku z tym bank zgłosił zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych, które obejmą do 150 osób. Więcej…

Novaturas – Cena maksymalna w ofercie publicznej Novaturas, operatora turystycznego w krajach bałtyckich, została ustalona na 13,5 euro (56,11 zł) za akcję - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych zaplanowano od 27 lutego do 7 marca. Więcej…

Śnieżka – Śnieżka rusza z budową centrum logistycznego, co przejściowo zwiększy wydatki inwestycyjne spółki. Prezes Piotr Mikrut zwraca uwagę na wciąż słaby polski rynek farb, ale liczy na większą dynamikę w przypadku eksportu. Więcej

Banki – Prezydencki projekt wsparcia kredytobiorców pomija sytuację osób najbardziej poszkodowanych, czyli mających wypowiedzianą umowę, będzie też motywował banki do jak najszybszego wypowiadania umów. Więcej

Awbud – Awbud podpisał list intencyjny w sprawie budowy w systemie generalnego wykonawstwa obiektu hotelowego w Międzyzdrojach - podał Awbud w komunikacie. Awbud zaoferował wykonanie prac za 57,34 mln zł plus VAT. Więcej

Hyperion – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Hyperion - podał Hyperion w komunikacie. Więcej

Stalexport – Zarząd Stalexport Autostrady rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok łącznie 71,7 mln zł, czyli 0,29 zł na akcję. Na kapitał zapasowy miałoby trafić 1,5 mln zł. Więcej

W piątek na rynkach

Polska: Kontratak nudy na GPW. Wzrosty CCC, spadki JSW

USA: Fed uspokoił inwestorów

Kalendarium

EMPERIA - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

MILLENNIUM - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

TARCZYNSKI - NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W Polsce i na świecie

Do końca dnia najmniejsi płatnicy VAT muszą złożyć Jednolity Plik Kontrolny. To ewidencja zakupów i sprzedaży tych przedsiębiorców. Dzięki niej fiskus ma lepiej kontrolować wpływy podatkowe do budżetu.

Lider brytyjskiej lewicy Jeremy Corbyn przedstawi dziś swoją wizję brexitu. Według medialnych przecieków, ma to być zwrócenie się ku miękkiemu brexitowi. Wbrew stanowisku rządu szef Partii Pracy chce, by Londyn i Wspólnotę łączyła unia celna. Eurosceptycy ostrzegają, że praktycznie uniemożliwiłoby to zawieranie przez Wielką Brytanię umów handlowych z krajami spoza Europy.

Pałacu Prezydenckim odbędzie się dzisiaj (godz.11.00) uroczystość wręczenia certyfikatów w konkursie "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Wyróżnienia z rąk prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego "Solidarności" Piotra Dudy odbierze 27 firm.

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Amber Gold przesłucha dzisiaj kolejnych funkcjonariuszy ABW, którzy zajmowali się sprawą gdańskiej piramidy finansowej. Ich wizerunek i dane osobowe są utajnione. Początek przesłuchań zaplanowano na godzinę 10.15.

Unijni ministrowie spraw zagranicznych mają dziś przedłużyć sankcje dyplomatyczne nałożone na Rosję w związku z agresją na Ukrainie i aneksją Krymu. Wcześniej zielone światło dali ambasadorowie państw członkowskich.

Historia

1797 – Bank of England wyemitował pierwszy banknot o nominale 1 funta

1870 – W Hamburgu założono Commerzbank.

1927 – Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym.

1995 – Upadł brytyjski Barings Bank.

2008 – Rada Ministrów uznała niepodległość Kosowa.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński