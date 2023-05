250 zł za dzień deszczu. Itaka wprowdza ubezpieczenie od pogody

Media: tureckie linie lotnicze zmniejszają liczbę połączeń do państw europejskich, a zwiększają do Rosji Tureckie linie lotnicze ograniczają loty do państw europejskich i kierują swoje samoloty na rynek rosyjski, informuje holenderski dziennik „De Telegraaf”. Gazeta wskazuje, że Rosjanie zakładają również w Turcji linie lotnicze i latają do Unii Europejskiej.