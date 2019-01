25 stycznia 2019 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia.

Ze spółek i o spółkach

Skarb Państwa – Sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa pozytywnie zaopiniowała w czwartek rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada rozszerzenie kompetencji premiera. Więcej...

Banki – Podkomisja ds. projektów frankowych przyjęła w czwartek i skierowała do komisji finansów prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. Więcej…

CD Projekt – Jeden z rynkowych gigantów poinformował dziś o zmniejszeniu swojej krótkiej pozycji na CD Projekcie, co oznacza, że musiał on kupować papiery producenta "Wiedźmina". Rzuca to nowe światło na ostatnie wzrosty spółki. Więcej…

Alior – Kurs już nie spada. Analitycy wierzą w biznesowe podstawy banku. Inwestorzy potrzebują jednak impulsu. Być może pojawi się już za miesiąc. Więcej na pb.pl

Benefit – Konkurencyjny wobec MultiSportu program znika z kolejnych klubów, którymi zarządza jego rywal. Przeciwnicy zarzucają sobie nieuczciwość i roszczeniowość. Więcej na pb.pl

Tauron – Start-up stworzony przez żelazną damę cyfryzacji wskaże, jak energetyczna firma może wykorzystać blockchain przy ładowaniu aut elektrycznych. Więcej na pb.pl

Elemental – Zarządzający jednym z funduszy otrzymał niezwykłe uprawnienia wobec spółki. Prezes decyzji nie uznaje, a UKNF przygląda się zmianom w akcjonariacie. Więcej na pb.pl

Adiuvo – Zarząd Adiuvo Investments ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 9 zł - podała grupa w komunikacie. Spółka podpisała również umowy z inwestorami, na podstawie których obejmą oni 1,39 mln akcji. Więcej...

Comarch – MKS Cracovia otrzyma około 1,75 mln euro z transferu piłkarza Krzysztofa Piątka do włoskiego AC Milan - poinformował PAP Biznes Janusz Filipiak, prezes Comarchu, który jest większościowym akcjonariuszem krakowskiego klubu. Więcej...

Ciech – Zarząd Ciechu zdecydował o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym rezerwy na podatek dochodowy w wysokości 43,7 mln zł oraz rezerwy na odsetki za zwłokę w kwocie 23,5 mln zł. Rezerwy te będą również rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu... Więcej...

Orlen – PKN Orlen planuje wydać w tym roku na inwestycje w swej grupie kapitałowej 5 mld zł zapowiedział w czwartek członek zarządu płockiego koncernu ds. finansowych Wiesław Protasewicz. Więcej...

Orlen - Suchy Ren i taniejąca ropa dały Orlenowi ponadprzeciętne marże na sprzedaży paliw. W sprzedaży Orlen patrzy daleko, aż za Słowację. Więcej na pb.pl

PHN – Do Polskiego Holdingu Hotelowego włączone zostaną cztery państwowe spółki zarządzające 20 hotelami - poinformował w czwartek prezes PHH Marian Cristescu. Więcej...

Wczoraj na rynkach

Polska: Mocne spadki Orlenu uziemiły WIG20

USA: Niewielkie zmiany indeksów na giełdach w Nowym Jorku

Kalendarium

10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 101 pkt. Prognoza: 100,6 pkt

Historia

1831 – Powstanie listopadowe: Sejm ogłosił detronizację Mikołaja I.

1949 - W Moskwie powołano do życia Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

1971 – Edward Gierek podczas spotkania ze stoczniowcami w Gdańsku, kończąc przemówienie zadał słynne pytanie: „Pomożecie?”.

1994 – Debiut Banku Śląskiego na GPW.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński